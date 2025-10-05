ua en ru
Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестного летающего объекта, - СМИ

Вильнюс, Воскресенье 05 октября 2025 02:01
Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестного летающего объекта, - СМИ Иллюстративное фото: главный аэропорт Литвы закрыт из-за неизвестного воздушного объекта (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Над аэропортом Вильнюса заметили неизвестный летающий шар. Аэропорт закрыт для приема и отправки воздушных судов, а самолеты направляют на запасные аэродромы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.lt и страницу сервиса Flightradar24.

Полет неизвестного шара был замечен над воздушными воротами литовской столицы вечером в субботу, 4 октября.

По словам руководителя Национального центра управления кризисами (NKVC) Вильмантаса Виткаускаса, летательные объекты наблюдались в районе города Балтои-Воке. Он отметил, что перебои в авиасообщении могут длиться несколько часов.

Представительница государственного предприятия "Литовские аэропорты" (LTOU) отметила, что рейсы сейчас перенаправляют в аэропорты Каунаса и Риги.

По данным сайта Flightradar24.com, один рейс из Турции был направлен в Гданьский аэропорт. Вильнюсский аэропорт сейчас выясняет причины сбоев, однако предполагается, что вблизи аэропорта мог летать воздушный шар.

"Сейчас воздушное пространство закрыто, (...) ситуация меняется ежеминутно", - сообщили в LTOU.

Читатель портала LRT.lt рассказал, что его рейс из Дублина в Вильнюс был перенаправлен в Ригу. После приземления в Латвии пилот объявил, что самолет попытается вернуться в Вильнюс, как только будет получено разрешение.

Впрочем, после часа ночи, читатель сообщил, что для пассажиров рейса организовали автобус из латвийской столицы.

По данным Flightradar24, аэропорт Вильнюса был закрыт в 01:30 по Киевскому времени. За последние несколько часов были перенаправлены 8 рейсов, направлявшихся в литовскую столицу

Полеты неизвестных дронов

Это уже не первый подобный случай обнаружения летающих объектов возле аэропорта Вильнюса и закрытия аэропорта.

В начале сентября самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту некоторое время не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за обнаружения беспилотника.

Впоследствии в Минтранспорта Литвы сообщили, что дрон якобы запускали в рекламных целях.

27 сентября Служба общественной безопасности зафиксировала три запрещенных полета дронов в районе аэропорта Вильнюса. О пролете дрона также сообщалось 21 августа. В обоих случаях рейсы временно приостанавливались, а самолеты перенаправляли в другие аэропорты.

Добавим, что за последние несколько недель полеты неизвестных дронов регулярно обнаруживают возле гражданских и военных аэродромов и военных баз в ряде европейских стран.

О причинах рекордного количества полетов беспилотников в Европе и какие опасности это несет для гражданской авиации, - читайте в материале РБК-Украина: "Европа закрывает аэропорты из-за дронов. Что с ними делать и почему это "ящик Пандоры".

