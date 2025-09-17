ua en ru
Литва открыла школу дронов в 20 км от Калининграда - обучают и детей, и взрослых

Среда 17 сентября 2025 14:37
UA EN RU
Литва открыла школу дронов в 20 км от Калининграда - обучают и детей, и взрослых Фото: Литва открыла школу дронов возле границы с Россией (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

На границе с Россией детей с 10 лет и взрослых учат летать, собирать и программировать дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство обороны Литвы открыло первую из девяти школ, где будут обучать работе с дронами. Занятия доступны для детей от 10 лет и взрослых. Учеников тренируют летать, собирать и программировать беспилотники.

"Речь идет об усилении оборонных возможностей. Мы живем рядом с Россией и Беларусью и относимся к этому максимально серьезно", - пояснил вице-премьер-министр по обороне Томас Годляускас.

Дроны - от симуляторов к практике

Уроки охватывают работу с FPV-дронами, квадрокоптерами и однокрыловыми моделями. По словам преподавателя Миндаугаса Тамосайтиса, дети сначала тренируются в виртуальных симуляторах, а затем переходят к реальной практике.

В Таураге, всего в 20 км от российского Калининграда, школьники уже пробуют управлять мини-дронами на полигоне. Под присмотром наставников они запускают аппараты вверх и вниз, порой с падениями на землю.

Фактор безопасности и НАТО

Литва, как член НАТО, неоднократно призывала союзников усилить защиту воздушного пространства. Толчком стали инциденты этим летом, когда два российских дрона с белорусской территории пересекли границу и потерпели крушение.

В прошлую пятницу НАТО объявило о намерении укрепить оборону восточного фланга Европы. Это произошло всего через два дня после того, как Польша сбила дроны, вторгшиеся в ее воздушное пространство. Инцидент стал первым случаем такой реакции страны-члена альянса на фоне войны России против Украины.

Напомним, после дроновой атаки РФ на Польшу, Литва заявила, что ситуации с вторжением российских беспилотников на территорию стран-членов НАТО могут перерасти в эскалацию. Там считают, что это приведет к "взаимному применению военной силы".

После этого в ЕС заявили о намерении построить "стену против дронов" на восточном фланге, запустив проект по его наблюдению.

Ранее Литва усиливала охрану границы с Беларусью из-за совместных военных учений РФ и Беларуси "Запад-2025".

