Литва усилит охрану границы из-за военных учений России и Беларуси

Вильнюс, Вторник 09 сентября 2025 16:23
Литва усилит охрану границы из-за военных учений России и Беларуси Фото: Литва усилит мониторинг границы с Беларусью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Литва решила усилить охрану границы с Беларусью. Причиной являются совместные военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025", которые начнутся в пятницу, 12 сентября.

Об этом сказано в заявлении Службы охраны государственной границы Литвы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отметили пограничники, будет проводиться "еще более активный мониторинг границы, патрулирование и другие меры контроля", чтобы обнаружить возможные нарушения и провокации против Литвы.

При этом Литва планирует тесно координировать свои действия с другими национальными и международными партнерами.

Учения "Запад-2025"

Напомним, военные учения России и Беларуси "Запад-2025" пройдут на белорусской территории с 12 по 16 сентября.

Как отмечал министр обороны Беларуси Виктор Хренин, солдаты двух стран будут отрабатывать "сценарии возможного применения ядерного оружия", а также составят план применения российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которую страна-агрессор уже применяла для удара по Украине.

Такие учения вызывают обеспокоенность у тех стран-членов НАТО, которые имеют общие границы с Беларусью.

В частности, Польша уже заявила о решении полностью закрыть границу с Беларусью на время проведения учений "Запад-2025".

