Литва усилит охрану границы из-за военных учений России и Беларуси

Литва решила усилить охрану границы с Беларусью. Причиной являются совместные военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025", которые начнутся в пятницу, 12 сентября.

Об этом сказано в заявлении Службы охраны государственной границы Литвы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отметили пограничники, будет проводиться "еще более активный мониторинг границы, патрулирование и другие меры контроля", чтобы обнаружить возможные нарушения и провокации против Литвы. При этом Литва планирует тесно координировать свои действия с другими национальными и международными партнерами.