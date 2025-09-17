Литва відкрила школу дронів за 20 км від Калінінграда - навчають і дітей, і дорослих

На кордоні з Росією дітей з 10 років і дорослих вчать літати, збирати та програмувати дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністерство оборони Литви відкрило першу з дев’яти шкіл, де навчатимуть роботі з дронами. Заняття доступні для дітей від 10 років і дорослих. Учнів тренують літати, збирати та програмувати безпілотники.

"Мова йде про посилення оборонних можливостей. Ми живемо поряд із Росією та Білоруссю і ставимося до цього максимально серйозно", - пояснив віцепрем’єр-міністр з оборони Томас Годляускас.

Дрони - від симуляторів до практики

Уроки охоплюють роботу з FPV-дронами, квадрокоптерами та однокриловими моделями. За словами викладача Міндаугаса Тамосайтіса, діти спочатку тренуються у віртуальних симуляторах, а потім переходять до реальної практики.

У Таураґе, лише за 20 км від російського Калінінграда, школярі вже пробують керувати міні-дронами на полігоні. Під наглядом наставників вони запускають апарати вгору та вниз, часом із падіннями на землю.

Фактор безпеки і НАТО

Литва, як член НАТО, неодноразово закликала союзників посилити захист повітряного простору. Поштовхом стали інциденти цього літа, коли два російські дрони з білоруської території перетнули кордон і зазнали аварії.

Минулої п’ятниці НАТО оголосило про намір зміцнити оборону східного флангу Європи. Це сталося всього через два дні після того, як Польща збила дрони, які вторглися в її повітряний простір. Інцидент став першим випадком такої реакції країни-члена альянсу на тлі війни Росії проти України.