Литва откроет в Киеве офис, который будет координировать проекты по восстановлению, - Сибига

Литва откроет в Киеве офис Центрального агентства по управлению проектами восстановления Украины.
Как передает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом.
"Этот визит (главы МИД Литвы в Киев - ред.) особенный. Во время него мой коллега официально откроет в Киеве офис Центрального агентства по управлению проектами Литвы", - сказал Сибига.
По его словам, этот офис будет координировать все литовские проекты по восстановлению Украины, в частности в рамках коалиции "Укрытий гражданской защиты", к которой Литва недавно присоединилась.
Напомним, в мае Украина и Финляндия начали международную "коалицию укрытий" гражданской защиты в поддержку украинского государства. До 2030 года планируют построить более 5 тысяч укрытий.
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что в Украине построено уже более 61 тысячи объектов гражданской защиты, однако этого недостаточно. Это количество укрытий во время вражеских атак может защитить лишь около половины населения.
В марте Кабинет министров Украины одобрил Стратегию развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года. Стоимость составляет 789,3 млрд гривен, в основном за счет международной помощи.