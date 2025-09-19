RU

Литва откроет в Киеве офис, который будет координировать проекты по восстановлению, - Сибига

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Литва откроет в Киеве офис Центрального агентства по управлению проектами восстановления Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом.

"Этот визит (главы МИД Литвы в Киев - ред.) особенный. Во время него мой коллега официально откроет в Киеве офис Центрального агентства по управлению проектами Литвы", - сказал Сибига.

По его словам, этот офис будет координировать все литовские проекты по восстановлению Украины, в частности в рамках коалиции "Укрытий гражданской защиты", к которой Литва недавно присоединилась.

 

"Коалиция укрытий"

Напомним, в мае Украина и Финляндия начали международную "коалицию укрытий" гражданской защиты в поддержку украинского государства. До 2030 года планируют построить более 5 тысяч укрытий.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что в Украине построено уже более 61 тысячи объектов гражданской защиты, однако этого недостаточно. Это количество укрытий во время вражеских атак может защитить лишь около половины населения.

В марте Кабинет министров Украины одобрил Стратегию развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года. Стоимость составляет 789,3 млрд гривен, в основном за счет международной помощи.

