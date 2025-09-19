Литва откроет в Киеве офис, который будет координировать проекты по восстановлению, - Сибига

"Этот визит (главы МИД Литвы в Киев - ред.) особенный. Во время него мой коллега официально откроет в Киеве офис Центрального агентства по управлению проектами Литвы", - сказал Сибига.

По его словам, этот офис будет координировать все литовские проекты по восстановлению Украины, в частности в рамках коалиции "Укрытий гражданской защиты", к которой Литва недавно присоединилась.