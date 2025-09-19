Литва відкриє у Києві офіс, який координуватиме проекти з відбудови, - Сибіга

"Цей візит (глави МЗС Литви до Києва - ред.) особливий. Під час нього мій колега офіційно відкриє у Києві офіс Центрального агентства з управління проектами Литви", - сказав Сибіга.

За його словами, цей офіс координуватиме всі литовські проекти з відбудови України, зокрема у рамках коаліції "Укриттів цивільного захисту", до якої Литва нещодавно приєдналася.