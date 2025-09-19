Литва відкриє у Києві офіс, який координуватиме проекти з відбудови, - Сибіга

Литва відкриє у Києві офіс Центрального агентства з управління проектами відбудови України.
Як передає РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом.
"Цей візит (глави МЗС Литви до Києва - ред.) особливий. Під час нього мій колега офіційно відкриє у Києві офіс Центрального агентства з управління проектами Литви", - сказав Сибіга.
За його словами, цей офіс координуватиме всі литовські проекти з відбудови України, зокрема у рамках коаліції "Укриттів цивільного захисту", до якої Литва нещодавно приєдналася.
Нагадаємо, у травні Україна та Фінляндія започаткували міжнародну "коаліцію укриттів" цивільного захисту на підтримку української держави. До 2030 року планують побудувати понад 5 тисяч укриттів.
Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що в Україні збудовано вже понад 61 тисяча об'єктів цивільного захисту, однак цього недостатньо. Ця кількість укриттів під час ворожих атак може захистити лише близько половини населення.
У березні Кабінет міністрів України схвалив Стратегію розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року. Вартість становить 789,3 млрд гривень, здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.