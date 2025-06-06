В Украине уже более 61 тысячи укрытий, но этого недостаточно, - Клименко

В Украине построено уже более 61 тысячи объектов гражданской защиты, однако этого недостаточно. Это количество укрытий во время вражеских атак может защитить лишь около половины населения.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал на III Международном саммите городов и регионов.

"Мы активно работаем над увеличением количества объектов гражданской защиты. На сегодня их уже более 61 тысячи в нашем государстве, но этого недостаточно. Это число - 61 тысяча может покрыть и обеспечить защиту лишь около половины населения нашего государства", - рассказал Клименко.

Также, по его словам, МВД комплексно работает над развитием объектов защиты населения и привело в готовность около 20% ранее неподобающе обустроенных защитных сооружений. Также учтено более 40 тысяч простейших укрытий.

"Мы создали более 600 первичных мобильных укрытий. Это также ноу-хау для Украины, для всего мира, когда надо было срочно поставить не только подземные, но и наземные или полузарытые хранилища и укрытия для наших граждан", - добавил министр.