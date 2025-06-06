В Украине уже более 61 тысячи укрытий, но этого недостаточно, - Клименко
В Украине построено уже более 61 тысячи объектов гражданской защиты, однако этого недостаточно. Это количество укрытий во время вражеских атак может защитить лишь около половины населения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал на III Международном саммите городов и регионов.
"Мы активно работаем над увеличением количества объектов гражданской защиты. На сегодня их уже более 61 тысячи в нашем государстве, но этого недостаточно. Это число - 61 тысяча может покрыть и обеспечить защиту лишь около половины населения нашего государства", - рассказал Клименко.
Также, по его словам, МВД комплексно работает над развитием объектов защиты населения и привело в готовность около 20% ранее неподобающе обустроенных защитных сооружений. Также учтено более 40 тысяч простейших укрытий.
"Мы создали более 600 первичных мобильных укрытий. Это также ноу-хау для Украины, для всего мира, когда надо было срочно поставить не только подземные, но и наземные или полузарытые хранилища и укрытия для наших граждан", - добавил министр.
Строительство укрытий в Украине
Напомним, в марте Кабинет министров Украины одобрил Стратегию развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года. Стоимость составляет 789,3 млрд гривен, в основном за счет международной помощи.
Достижение задач будет осуществляться в три этапа: первый этап - 2025-2027 годы; второй этап - 2028-2030 годы; третий этап - 2031-2034 годы.
На первом этапе запланировано увеличение количества объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты на 2 300 сооружений за счет строительства новых защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения
На втором этапе - увеличение количества на 3 000 сооружений за счет строительства новых защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения (в частности защитных сооружений публичного доступа).
На третьем этапе - увеличение количества на 8 000 сооружений.
Также недавно Украина и Финляндия начали международную "коалицию укрытий" гражданской защиты в поддержку украинского государства. До 2030 года планируют построить более 5 тысяч укрытий.
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