ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Литва откроет в Киеве офис, который будет координировать проекты по восстановлению, - Сибига

Киев, Пятница 19 сентября 2025 15:23
UA EN RU
Литва откроет в Киеве офис, который будет координировать проекты по восстановлению, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Литва откроет в Киеве офис Центрального агентства по управлению проектами восстановления Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом.

"Этот визит (главы МИД Литвы в Киев - ред.) особенный. Во время него мой коллега официально откроет в Киеве офис Центрального агентства по управлению проектами Литвы", - сказал Сибига.

По его словам, этот офис будет координировать все литовские проекты по восстановлению Украины, в частности в рамках коалиции "Укрытий гражданской защиты", к которой Литва недавно присоединилась.

"Коалиция укрытий"

Напомним, в мае Украина и Финляндия начали международную "коалицию укрытий" гражданской защиты в поддержку украинского государства. До 2030 года планируют построить более 5 тысяч укрытий.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что в Украине построено уже более 61 тысячи объектов гражданской защиты, однако этого недостаточно. Это количество укрытий во время вражеских атак может защитить лишь около половины населения.

В марте Кабинет министров Украины одобрил Стратегию развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года. Стоимость составляет 789,3 млрд гривен, в основном за счет международной помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев МИД Украины Литва Андрей Сибига Помощь Украине
Новости
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город