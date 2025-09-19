Литва откроет в Киеве офис, который будет координировать проекты по восстановлению, - Сибига

Литва откроет в Киеве офис Центрального агентства по управлению проектами восстановления Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом.