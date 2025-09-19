ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Литва відкриє у Києві офіс, який координуватиме проекти з відбудови, - Сибіга

Київ, П'ятниця 19 вересня 2025 15:23
UA EN RU
Литва відкриє у Києві офіс, який координуватиме проекти з відбудови, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Литва відкриє у Києві офіс Центрального агентства з управління проектами відбудови України.

Як передає РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом.

"Цей візит (глави МЗС Литви до Києва - ред.) особливий. Під час нього мій колега офіційно відкриє у Києві офіс Центрального агентства з управління проектами Литви", - сказав Сибіга.

За його словами, цей офіс координуватиме всі литовські проекти з відбудови України, зокрема у рамках коаліції "Укриттів цивільного захисту", до якої Литва нещодавно приєдналася.

"Коаліція укриттів"

Нагадаємо, у травні Україна та Фінляндія започаткували міжнародну "коаліцію укриттів" цивільного захисту на підтримку української держави. До 2030 року планують побудувати понад 5 тисяч укриттів.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що в Україні збудовано вже понад 61 тисяча об'єктів цивільного захисту, однак цього недостатньо. Ця кількість укриттів під час ворожих атак може захистити лише близько половини населення.

У березні Кабінет міністрів України схвалив Стратегію розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року. Вартість становить 789,3 млрд гривень, здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ МЗС України Литва Андрій Сибіга Допомога Україні
Новини
Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО
Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто