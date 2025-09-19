Литва відкриє у Києві офіс, який координуватиме проекти з відбудови, - Сибіга

Литва відкриє у Києві офіс Центрального агентства з управління проектами відбудови України.

Як передає РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом.