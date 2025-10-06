Литва не отменит санкции против РФ до восстановления целостности Украины, - премьер

Литва сохранит санкции против России и Беларуси до тех пор, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность.

Об этом на брифинге с премьером Украины Юлией Свириденко заявила премьер Литвы Инга Ругинене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

"Наши санкции против России и ее союзника Беларуси будут оставаться в силе, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины и не будет возмещен ущерб, нанесенный войной", - подчеркнула глава литовского правительства.

Она подчеркнула, что виновные в агрессии против Украины должны быть привлечены к ответственности, поэтому Литва поддерживает создание спецтрибунала, работу Реестра нанесенного ущерба и предложение ЕК об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине.

"Конечная цель - полное возмещение всех убытков, причиненных Украине", - отметила Ругинене.