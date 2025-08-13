ua en ru
Запад обсуждает смягчение санкций против РФ, но только после 15-дневного перемирия, - СМИ

Среда 13 августа 2025 15:39
Иллюстративное фото: партнеры Украины обсуждают смягчение санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Союзники Украины рассматривают возможность смягчения антироссийских санкций в случае, если Россия согласится на полное прекращение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Неназванные источники издания рассказали, что речь о постепенном ослаблении ограничений против России.

По данным собеседников Sky News, союзники Украины надеются на немедленное достижение 15-дневного перемирия. В течение этого периода санкции все еще будут действовать, прежде чем наступит более структурированная пауза в боевых действиях в Украине.

Источники журналистов обратили внимание, что в случае нарушения перемирия со стороны РФ санкции вступят в силу вновь.

При этом другие собеседники издания в итальянском правительстве рассказали, что они будут настаивать на том, чтобы президент США Дональд Трамп привлек Европу к своим переговорам с Владимиром Путиным по Украине, во время сегодняшней видеоконференции.

"Он (Трамп - ред.) просил европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений", - рассказал итальянский дипломат.

Во время разговора Италия также подчеркнет необходимость четких военных, экономических и политических гарантий для Украины, добавили источники Sky News.

Слухи о снятии санкций

Напомним, весной в западных СМИ появились слухи о том, что американские власти рассматривают возможность смягчения санкций против России. В частности, речь о снятии ограничений с российского газопровода "Северный поток-2".

Госсекретарь США Марко Рубио, реагируя на такие вбросы, подчеркнул, что это "однозначно ложные" слухи.

