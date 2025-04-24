Шанс для Путина: в США обсуждают возобновление "Северного потока-2", - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Вероятная отмена санкций, введенных против "Северного потока-2", как одного из ключевых российских газопроводов в Европу, означала бы резкий слом в политике США, начатой во время первого президентского срока Дональда Трампа. Президент Джо Байден отменил часть ограничений в 2021 году, но возобновил их после начала полномасштабной агрессии России против Украины в 2022-м.

Возобновление работы газопровода стало бы возможной экономической выгодой для России, однако только при условии, что ЕС согласится снова импортировать российский газ, что пока маловероятно из-за энергетической стратегии Брюсселя по сокращению зависимости от РФ. В то же время такой шаг расценивался бы как существенная дипломатическая уступка со стороны США.

По данным источников издания, идею отмены санкций активно продвигал специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф. По данным источников, он поручил своей команде подготовить перечень всех энергетических ограничений в отношении РФ. Уиткофф поддерживает тесные личные контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Одна из ветвей газопровода "Северный поток-2" остается технически исправной, несмотря на повреждение в 2022 году. США также наложили санкции на другой российский энергетический проект - "Арктика-2 СПГ", потенциальная мощность которого составляет более 13 млн тонн сжиженного газа в год.

Несмотря на внутренние дебаты в администрации, инициативу Виткоффа не поддерживают госсекретарь Марко Рубио и министр внутренних дел Даг Бургум, которые считают, что возвращение российского газа на европейский рынок угрожает американским производителям сжиженного природного газа (СПГ). По оценкам аналитиков, это существенно снизит конкурентоспособность американского сжиженного газа на глобальном рынке.

К лоббистам, продвигающим идею снятия санкций, относится также американский инвестор Стивен Линч, известный приобретением российских энергетических активов. Параллельно с ним над перезапуском трубопровода при поддержке США работает Маттиас Варниг, близкий приспешник Путина, который находится под санкциями.

Белый дом, Госдепартамент и другие официальные структуры пока воздерживаются от публичных комментариев по этому вопросу.