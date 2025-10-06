Литва не скасує санкції проти РФ до відновлення цілісності України, - прем'єр
Литва збереже санкції проти Росії та Білорусі доти, доки Україна повністю не відновить свою територіальну цілісність.
Про це на брифінгу з прем'єром України Юлією Свириденко заявила прем'єр Литви Інга Ругінене, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"Наші санкції проти Росії та її союзника Білорусі залишатимуться чинними, доки не буде відновлено територіальну цілісність України і не буде відшкодовано збитки, завдані війною", - наголосила глава литовського уряду.
Вона наголосила, що винні в агресії проти України мають бути притягнуті до відповідальності, тому Литва підтримує створення спецтрибуналу, роботу Реєстру завданих збитків і пропозицію ЄК про використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.
"Кінцева мета - повне відшкодування всіх збитків, завданих Україні", - зазначила Ругінене.
Чутки про скасування санкцій проти Росії
Нагадаємо, у серпні Sky News із посиланням на джерела написало, що союзники України розглядають можливість скасування частини санкцій проти Росії.
За даними співрозмовників видання, Захід обговорював пом'якшення обмежень, але тільки за умови, якщо Росія погодиться на 15-денне перемир'я з Україною.
Також навесні цього року західні ЗМІ написали, що влада США розглядає скасування деяких санкцій проти Росії, зокрема і проти "Північного потоку-2".