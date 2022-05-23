Литва закликала створити військово-морську коаліцію для розблокування портів України
Союзникам України необхідно створити військово-морську коаліцію для того, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі. Це дозволить запобігти початку продовольчої кризи.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у коментарі The Guardian.
"Часу дуже мало. Ми наближаємося до нового сезону збирання врожаю, і немає іншого практичного шляху експорту зерна, окрім як через чорноморський порт Одеси", - наголосив Ландсбергіс.
При цьому він зазначив, що зараз дуже важливо показати бідним країнам світу готовність робити серйозні кроки для того, щоб не допустити продовольчу кризу.
Ландсбергіс припустив, що військово-морська операція з супроводу могла б захистити українські судна з зерном. Він також додав, що, крім Великобританії, країни, які постраждали від потенційної втрати зерна, такі як Єгипет, могли б забезпечити необхідний захист.
"Нам буде потрібна коаліція охочих країн, які мають значну військово-морську міць, для захисту судноплавних шляхів", - зазначив голова литовського МЗС.
Варто зауважити, що флот РФ повністю заблокував можливість експорту українського зерна морем. Через це у низці країн може початися масовий голод.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що світ має домогтися від Росії розблокування чорноморських портів України для подальшого експорту зерна.
При цьому голова британської Федерації продуктів харчування та напоїв підкреслив, що Британія наразі не готова до того, що у світі може настати продовольча криза. Порушення постачання продовольства спостерігається вже зараз через війну в Україні.
Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв вжити заходів для того, щоб допомогти Україні експортувати зернові.
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