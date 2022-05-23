Литва призвала создать военно-морскую коалицию для разблокировки портов Украины
Союзникам Украины необходимо создать военно-морскую коалицию для того, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море. Это позволит предотвратить надвигающийся продовольственный кризис.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии The Guardian.
"Времени очень и очень мало. Мы приближаемся к новому сезону сбора урожая, и нет другого практического пути экспорта зерна, кроме как через черноморский порт Одессы", - подчеркнул Ландсбергис.
При этом он отметил, что сейчас крайне важно показать бедным странам мира готовность предпринимать серьезные шаги для того, чтобы предотвратить продовольственный кризис.
Ландсбергис предположил, что военно-морская операция по сопровождению могла бы защитить украинские суда с зерном. Он также добавил, что, помимо Великобритании, страны, пострадавшие от потенциальной потери зерна, такие как Египет, могли бы обеспечить необходимую защиту.
"Нам потребуется коалиция желающих стран, обладающих значительной военно-морской мощью, для защиты судоходных путей", - отметил глава литовского МИД.
Стоит заметить, что флот РФ полностью заблокировал возможность экспорта украинского зерна по морю. Из-за этого в ряде стран может начаться массовый голод.
Напомним, ранее глава британской Федерации продуктов питания и напитков заявил, что Британия в данный момент не готова к тому, что в мире может наступить продовольственный кризис. При этом нарушение поставок продовольствия наблюдается уже сейчас из-за войны в Украине.
Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц пообещал принять меры для того, чтобы помочь Украине в экспорте зерновых.
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