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Страшніше за енергетичну кризу. У Британії стурбовані зростанням цін на продовольство

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Лондон, Неділя 22 травня 2022 22:14
Страшніше за енергетичну кризу. У Британії стурбовані зростанням цін на продовольство Фото: зерно (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Наслідки світової продовольчої кризи, яку викличе війна в Україні, можуть виявитися набагато серйознішими, ніж зростання цін на енергоресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Федерації продуктів харчування та напоїв Яна Райта у коментарі Independent.

Він зазначив, що Британія наразі не готова до того, що у світі може настати продовольча криза. При цьому порушення постачання продовольства спостерігається вже зараз через війну в Україні.

"Зараз спостерігається зростання стурбованості через відсутність належного плану на "страшне" майбутнє, пов'язане з порушенням поставок продовольства. Ця криза - більш серйозна, ніж енергетична", - заявив Райт.

Варто зауважити, що через заблоковані українські порти в Чорному морі 25 мільйонів тонн зерна неможливо експортувати, що не тільки загрожує голодом для найбідніших країн, а й матиме серйозні наслідки для Великобританії, яка залежить від імпорту продовольства.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вживе заходів для того, щоб допомогти Україні в експорті зернових.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія заблокувала майже всі порти та морські можливості експорту України. Нині розглядається і шлях розблокування портів.

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Великобританія продовольственный кризис Війна Росії проти України
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