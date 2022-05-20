ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Продовольство як зброя. Росія взяла в заручники мільйони людей у світі, - Блінкен

Новость на русском →
Нью-Йорк, П'ятниця 20 травня 2022 08:40
Продовольство як зброя. Росія взяла в заручники мільйони людей у світі, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Росія в ході війни проти України використовує блокаду продовольчого експорту як зброю. Відповідну заяву в Раді безпеки ООН зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, через блокаду Чорного моря страждають не тільки українці.

"Схоже, російський уряд вважає, що використання продовольства в якості зброї допоможе домогтися того, чого не вдалося в ході вторгнення, - зломити дух українського народу. Постачання їжі для мільйонів українців і мільйонів інших людей у всьому світі в буквальному сенсі взято в заручники", - зазначив Блінкен.

Зазначимо, російське вторгнення призвело до різкого зростання світових цін на зерно, рослинне масло, паливо і добрива. На Росію і Україну разом припадає майже третина світових поставок пшениці. Україна також є великим експортером кукурудзи, ячменю, соняшникової та ріпакової олії, в той час як на Росію і Білорусь припадає понад 40% світового експорту калійних добрив.

Нагадаємо, раніше Блінкен запевнив, що суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж російський президент Володимир Путін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Ентоні Блінкен Війна Росії проти України
NEWS
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків