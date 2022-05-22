Шольц пообіцяв допомогти Україні у відновленні експорту зерна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вживе заходів для того, щоб допомогти Україні експортувати зернові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Шольц пообіцяв, що "активно працюватиме" над тим, щоб забезпечити експорт українського зерна та постачати в Україну добрива. Варто зауважити, що блокування українських морських портів дуже ускладнило експорт зерна. З цієї причини у світі прогнозують глобальну продовольчу кризу.