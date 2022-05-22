Шольц пообіцяв допомогти Україні у відновленні експорту зерна
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вживе заходів для того, щоб допомогти Україні експортувати зернові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Шольц пообіцяв, що "активно працюватиме" над тим, щоб забезпечити експорт українського зерна та постачати в Україну добрива.
Варто зауважити, що блокування українських морських портів дуже ускладнило експорт зерна. З цієї причини у світі прогнозують глобальну продовольчу кризу.
Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія під час війни проти України використовує блокаду продовольчого експорту як зброю.
Також ми писали, що міністри розвитку країн G7 домовилися про створення альянсу. Він має забезпечити глобальну продовольчу безпеку.
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