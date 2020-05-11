Литва та Польща послабили обмеження на кордоні

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Кордони відкриють для працівників, підприємців та студентів

Литва та Польща погодили взаємне послаблення обмежень на державному кордоні для окремих категорій громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Так, з 11 травня польські та литовські працівники, підприємці та студенти зможуть за необхідності перетинати контрольно-пропускні пункти на польсько-литовському кордоні. Вже сьогодні на кордоні відкриється більше КПП.

Для перетину кордону необхідно буде пред'явити документ, який підтверджує мету поїздки: трудовий контракт, бізнес-посвідчення, документ компанії або довідку з навчального закладу.

Крім того, за домовленістю між країнами дані особи не повинні дотримуватися 14-денної самоізоляції.

Нагадаємо, вчора у Німеччини на один день послабили обмеження на державному кордоні. До Дня матері, який святкували 10 травня, німецька влада дозволила в'їзд в країну для зустрічі з рідними. Однак була одна умова - цього ж дня необхідно було виїхати з Німеччини.

Як писало РБК-Україна, Єврокомісія рекомендувала країнам Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на поїздки в Європейському союзі ще на один місяць. Обмеження рекомендують продовжити щонайменше до 15 червня.