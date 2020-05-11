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Литва и Польша ослабили ограничения на границе

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 18:54
Литва и Польша ослабили ограничения на границе
Иллюстративное фото (flickr.com/MSWiA)

Границы откроют для работников, предпринимателей и студентов

Литва и Польша согласовали взаимное ослабление ограничений на государственной границе для отдельных категорий граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Так, с 11 мая польские и литовские работники, предприниматели и студенты смогут по необходимости пересекать контрольно-пропускные пункты на польско-литовской границе. Уже сегодня на границе откроется больше КПП.

Для пересечения границы необходимо будет предъявить документ, подтверждающий цель поездки: трудовой контракт, бизнес-удостоверение, документ компании или справку из учебного заведения.

Кроме того, по договоренности между странами данные лица не должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

Напомним, вчера в Германии на один день ослабили ограничения на государственной границе. Ко Дню матери, который праздновали 10 мая, немецкие власти позволили въезд в страну для встречи с родными. Однако было одно условие - в этот же день необходимо было выехать из Германии.

Как писало РБК-Украина, Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продолжить временные ограничения на поездки в Европейском союзе еще на один месяц. Ограничение рекомендуют продлить как минимум до 15 июня.

Теги Новости Украины ЛитваПольшаграницакарантин
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