ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Єврокомісія рекомендувала продовжити закриття кордонів ЄС до 15 червня

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 19:11
Єврокомісія рекомендувала продовжити закриття кордонів ЄС до 15 червня
Ілюстративне фото (csamir.com)

Обмеження рекомендують продовжити ще на 30 днів

Єврокомісія рекомендувала країнами-членами Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на несуттєві поїздки в Європейському союзі ще на 30 днів - до 15 червня, у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

В Єврокомісії заявили, що незважаючи на ослаблення обмежень з боку деяких країн ЄС та Шенгенської зони, ситуація з пандемією коронавіруса залишається нестабільною як в Європі, так і в усьому світі.

"Відміна обмежень на поїздки повинна здійснюватися поетапно... Внутрішній прикордонний контроль необхідно буде поступово і скоординовано зняти, перш ніж обмеження на зовнішніх кордонах можна буде послабити на другому етапі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Австрія планує відкрити кордон з Німеччиною до літа. До цього в країні продовжили контроль на кордонах до 31 травня.

Також повідомлялося, що уряд Чехії планує відкрити кордони з Словаччиною, Австрією, Німеччиною і Польщею в липні. При цьому, міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек заявив, що переговори про відкриття кордонів будуть найважчими з Польщею.

У Євросоюзі також повідомляли, що не виключають відкриття деяких районів ЄС для літнього відпочинку в рамках ослаблення карантину.

Теги Новини України Евросоюзкордонкарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся