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Німеччина на один день послабила обмеження на кордоні

Новини » Коронавірус     10.05.2020 - 17:42
Німеччина на один день послабила обмеження на кордоні
Ілюстративне фото (trans.eu)

Послаблення триватимуть до кінця 10 травня

У Німеччині вирішили на один день послабити обмеження на перетин державного кордону на честь Дня матері, який святкують у неділю, 10 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними видання, федеральна поліція Німеччини сьогодні послабила прикордонний контроль для в'їзду в країну, щоб матері змогли зустрітися зі своїми дітьми. Сьогодні бажання відвідати батьків або дітей буде визнаватися вагомою причиною для в'їзду в Німеччину.

Зазначається, що поліція пропускає в країну навіть матерів без німецького громадянська, які мають намір відвідати своїх дітей в Німеччині. Але головна умова для перетину кордону - цього ж дня необхідно повернутися назад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині до 15 травня продовжили контрольний режим на державному кордоні в рамках карантину. Лист про продовження дії обмежень відправили до Європейської комісії.

Також РБК-Україна писало, що Єврокомісія рекомендувала країнам-членам Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на несуттєві поїздки в Європейському союзі ще на 30 днів. Єврокомісія рекомендує продовжити обмеження до 15 червня.

Теги Новини України Германиякарантин
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