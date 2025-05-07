Президент Азербайджана в последний момент отказался ехать к Путину на парад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет участвовать в российском параде ко "Дню победы". Его визита ждали в Кремле.
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
"Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву (третий президент Азербайджана, отец Ильхама Алиева - ред.)", - рассказал Ушаков.
Также в Москву не сможет прилететь президент Лаоса Тхонглун Сисулит, поскольку у него якобы коронавирус.
Парад в Москве
Напомним, 9 мая в Москве состоится парад в честь "Дня победы". Его должны посетить несколько десятков лидеров, в том числе президент Сербии Александар Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо и лидер КНР Си Цзиньпин.
Стоит заметить, что отношения между Россией и Азербайджаном последнее время несколько напряженные, поскольку Россия подбила в своем воздушном пространстве самолет "Азербайджанских авиалиний". После этого он разбился на территории Казахстана.
Алиев потребовал наказать виновных. Он отметил, что вина за авиакатастрофу лежит на представителях РФ.
Детальнее о том, как такая трагедия могла повлиять на отношения между двумя странами, - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.