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Президент Азербайджана в последний момент отказался ехать к Путину на парад

Среда 07 мая 2025 18:54
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Президент Азербайджана в последний момент отказался ехать к Путину на парад Фото: Ильхам Алиев, президент Азербайджана (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет участвовать в российском параде ко "Дню победы". Его визита ждали в Кремле.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву (третий президент Азербайджана, отец Ильхама Алиева - ред.)", - рассказал Ушаков.

Также в Москву не сможет прилететь президент Лаоса Тхонглун Сисулит, поскольку у него якобы коронавирус.

Парад в Москве

Напомним, 9 мая в Москве состоится парад в честь "Дня победы". Его должны посетить несколько десятков лидеров, в том числе президент Сербии Александар Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо и лидер КНР Си Цзиньпин.

Стоит заметить, что отношения между Россией и Азербайджаном последнее время несколько напряженные, поскольку Россия подбила в своем воздушном пространстве самолет "Азербайджанских авиалиний". После этого он разбился на территории Казахстана.

Алиев потребовал наказать виновных. Он отметил, что вина за авиакатастрофу лежит на представителях РФ.

Детальнее о том, как такая трагедия могла повлиять на отношения между двумя странами, - в материале РБК-Украина.

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Ильхам Алиев Российская Федерация Москва Азербайджан Парад в Москве 9 Мая
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