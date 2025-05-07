Отказались больше трети. Кто не приедет к Путину на парад 9 мая

Больше трети союзников России под разными предлогами отказались от приезда в Москву на парад. Он состоится 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ .

Так, несмотря на приглашения, некоторые страны отказались от визита совсем, другие же ограничились делегациями низкого уровня.

Например, будут отсутствовать лидеры Пакистана и Индии из-за набирающего обороты военного конфликта между этими странами.

Пакистан полностью проигнорировал парад, а Индия отменила уже объявленный визит премьера Нарендры Моди и направит в Москву делегацию Минобороны. Моди отменил сегодня и поездку в Европу.

Не приедет на парад и половина лидеров стран БРИКС. ЮАР пришлет министра обороны, а Иран ограничится послом.

Индонезия, присоединившиеся к БРИКС в этом году, также отправит на парад лишь министра обороны. Глава ОАЭ, вступивших в БРИКС в 2024 году, тоже не сообщал о желании приезжать в Москву.

И премьер Венгрии Виктор Орбан не приедет на парад. В его администрации заявили, что такой визит "не обсуждается". Из ЕС прибудет только премьер Словакии Роберт Фицо.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС

ШОС была создана в 2001 году как союз по безопасности в Центральной и Юго-Восточной Азии. БРИКС появился в 2009 году как экономическое объединение стран Глобального Юга и позиционирует себя как альтернатива G7.

В эти союзы, помимо РФ, входят в общей сложности 15 государств: Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ, Индонезия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан.

Получается, что 6 из 15 лидеров не будут стоять рядом с Путиным во время парада в Москве 9 мая.