Литва разрешила армии сбивать дроны при нарушении воздушного пространства

Вильнюс, Вторник 23 сентября 2025 19:17
Литва разрешила армии сбивать дроны при нарушении воздушного пространства Иллюстративное фото: литовские военные смогут сбивать дроны в небе над страной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Литовская армия получила право сбивать дроны, если они нарушат воздушное пространство страны. Парламент принял соответствующий закон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пока что армия Литвы может сбивать дроны только в том случае, если установлено, что они вооружены или представляют непосредственную угрозу объектам, важным для государства.

Но в соответствии с новым законом военные смогут сбивать любые беспилотники, которые вторглись в воздушное пространство страны.

Инициативу поддержали 117 из 141 депутата литовского парламента. Закон вступит в силу в октябре.

"Теперь мы можем быстро реагировать любым способом, включая уничтожение дронов. Наши законы и процедуры не были адаптированы к нынешним угрозам… Теперь мы можем реагировать со скоростью молнии", - подчеркнула министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

В частности, новый закон предоставляет главнокомандующему вооруженными силами Литвы право закрывать части воздушного пространства страны и сбивать любые дроны, которые находятся в нем и "нарушают правила, установленные главнокомандующим".

Инциденты с российскими дронами

Напомним, 10 сентября Россия запустила ударные дроны по Польше. Как отметил премьер Польши Дональд Туск, у беспилотников не было боевой части.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что целью такой провокации могло быть нарушение поставок систем ПВО в Украину. Российский диктатор Владимир Путин хочет убедить страны Запада, что ПВО "им тоже понадобится".

Российская Федерация Литва Война в Украине Дрони
