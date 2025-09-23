Литва дозволила армії збивати дрони в разі порушення повітряного простору

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поки що армія Литви може збивати дрони тільки в тому разі, якщо встановлено, що вони озброєні або становлять безпосередню загрозу об'єктам, важливим для держави.

Але відповідно до нового закону військові зможуть збивати будь-які безпілотники, які вторглися в повітряний простір країни.

Ініціативу підтримали 117 зі 141 депутата литовського парламенту. Закон набуде чинності в жовтні.

"Тепер ми можемо швидко реагувати будь-яким способом, включно зі знищенням дронів. Наші закони і процедури не були адаптовані до нинішніх загроз... Тепер ми можемо реагувати зі швидкістю блискавки", - наголосила міністр оборони Литви Довіле Шакалене.

Зокрема, новий закон надає головнокомандувачу збройних сил Литви право закривати частини повітряного простору країни і збивати будь-які дрони, які перебувають у ньому і "порушують правила, встановлені головнокомандувачем".