Литва дозволила армії збивати дрони в разі порушення повітряного простору

Вільнюс, Вівторок 23 вересня 2025 19:17
Литва дозволила армії збивати дрони в разі порушення повітряного простору Ілюстративне фото: литовські військові зможуть збивати дрони у небі над країною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Литовська армія отримала право збивати дрони, якщо вони порушать повітряний простір країни. Парламент ухвалив відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Поки що армія Литви може збивати дрони тільки в тому разі, якщо встановлено, що вони озброєні або становлять безпосередню загрозу об'єктам, важливим для держави.

Але відповідно до нового закону військові зможуть збивати будь-які безпілотники, які вторглися в повітряний простір країни.

Ініціативу підтримали 117 зі 141 депутата литовського парламенту. Закон набуде чинності в жовтні.

"Тепер ми можемо швидко реагувати будь-яким способом, включно зі знищенням дронів. Наші закони і процедури не були адаптовані до нинішніх загроз... Тепер ми можемо реагувати зі швидкістю блискавки", - наголосила міністр оборони Литви Довіле Шакалене.

Зокрема, новий закон надає головнокомандувачу збройних сил Литви право закривати частини повітряного простору країни і збивати будь-які дрони, які перебувають у ньому і "порушують правила, встановлені головнокомандувачем".

Інциденти з російськими дронами

Нагадаємо, 10 вересня Росія запустила ударні дрони по Польщі. Як зазначив прем'єр Польщі Дональд Туск, у безпілотників не було бойової частини.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що метою такої провокації могло бути порушення поставок систем ППО в Україну. Російський диктатор Володимир Путін хоче переконати країни Заходу, що ППО "їм теж знадобиться".

