Зеленский провел аналогию между вторжением дронов в Польшу и оккупацией Крыма
Атака российских дронов на Польшу и отправка "зеленых человечков" в Крым похожи между собой в психологическом плане.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом.
По словам Зеленского, при помощи своей атаки на Польшу Россия хотела увидеть, на что готовы страны НАТО политически и физически.
Также Россия могла ударить по Польше, чтобы партнеры не предоставляли Украине свои системы ПВО перед зимой, поскольку подобные атаки могут повториться. Это очень похоже на российского диктатора Владимира Путина.
"Самое страшное, что эта атака похожа на Крым, психологически. Сейчас технологическая война, не нужны какие-то зеленые люди в зеленой форме, "человечки". Сегодня другая война. Сегодня ту же роль на территории Польши исполнили беспилотники российского производства", - обратил внимание президент.
Атака дронов на Польшу
Напомним, в ночь на 10 сентября Польша подверглась атаке дронов. Россия запустила по стране НАТО свои ударные беспилотники.
Премьер Польши Дональд Туск рассказал, что в воздушное пространство вторглись 19 российских дронов. Большинство залетело с территории Беларуси.
На этом фоне Украина предложила Польше помощь в обучении противодействию российским беспилотникам, в том числе "Шахедам".
По информации Bild, истребители F-35 во время атаки дронов на Польшу использовали для уничтожения дронов ракеты по 400 тысяч евро.