Грозит ли Украине адское лето и как нас спасают лесополосы: интервью с климатологом

Каким будет лето-2025 в Украине, грозят ли нам катаклизмы из-за изменения климата, какие города уже в зоне риска теплового удара и как таяние ледников повлияет на прибрежную зону Черного моря, – в интервью РБК-Украина.

Главное:

Адская жара? Каким будет лето в Украине в этом году?

Пылевые бури, тайфуны и ураганы: приведет ли изменение климата к катаклизмам?

Опасности "теплового острова": каким городам грозит это явление и почему?

Последствия от таяния ледников почувствует даже Украина. Какие регионы в зоне риска?

Мини-зима без снега? Как изменится наш климат в ближайшие десятилетия?

Не только негативные последствия. Что может выиграть Украина от глобального потепления?

Ждет ли нас нашествие климатических беженцев и какой регион станет самым благоприятным для проживания?

Последствия глобальные. Как война в Украине уничтожает климат в планетарном масштабе?

2024-й стал самым теплым годом на планете за всю историю инструментальных наблюдений, по данным Всемирной метеорологической организации. Температура впервые повысилась на 1,5 градуса, по сравнению с доиндустриальным периодом. 2025 год, маловероятно, что побьет этот рекорд, хотя может войти в пятерку самых теплых годов, поскольку тенденция к потеплению сохраняется.

О том, какие изменения климата мы уже наблюдаем и чего ждать в ближайшие десятилетия, в интервью РБК-Украина рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Жара и новые рекорды? Чего ждать от лета 2025 года

– В прошлом году в Украине в июле показатели термометра достигали 36 градусов и выше. Каким будет лето в этом году и стоит ли ожидать новых температурных рекордов?

– При прогнозах на сезон можем говорить только об отклонении от нормы - средних многолетних значений, то есть отметить тенденцию, будет ли сезон теплее или прохладнее, более влажный или будет преобладать засуха.

Детализировано дать прогнозы температуры на сезон, то есть указать, каких именно значений она может достигать, невозможно, потому что они связаны с очень масштабными процессами, которые происходят на всей планете, в частности в океанах, и могут длиться несколько месяцев подряд.

Такие расчеты требуют много ресурсов, потому что надо иметь информацию о состоянии Мирового океана, состояние атмосферы во всей толщине, как они будут меняться, какие процессы будут преобладать. Для этого нужно также иметь мощные вычислительные ресурсы, которые могут эту информацию быстро обработать. Такие возможности имеют только мировые прогностические центры.

В Украине мы пользуемся их данными. Последние расчеты показывают, что лето у нас будет теплым, средняя температура ожидается выше на 1-2 градуса за норму. Сезон будет более засушливым, особенно август и июль. О рекордах говорить не можем, потому что такие прогнозы делают только на 5 суток.

– В этом году была очень теплая зима и необычная весна. Это аномалии или уже последствия изменений климата?

– Можно сказать, что эти аномалии являются последствиями изменения климата. С каждым годом видим, что продолжительность зимы уменьшается, температура воздуха повышается. Все чаще она находится в пределах от -5 до +5 градусов, а средняя за сутки остается положительной.

Довольно редко наблюдаются сильные морозы. И сильными мы называем уже -20 градусов, а не -30 и -40, которые наблюдались раньше. Только на высокогорье Карпат еще можем почувствовать настоящую зиму, где температура значительно ниже, однако ее продолжительность также существенно уменьшилась.

Это является свидетельством изменений, которые происходят в атмосфере. Рост температуры на планете в течение последнего десятилетия ускорился. Прошлый 2024 год был самым жарким на Земле с 1800-х годов, а возможно и за последние 100 тысяч лет. Это первый год, когда средняя за год приземная температура воздуха превысила 1,5 градуса Цельсия, а над сушей - 2,3 градуса (по сравнению с доиндустриальным периодом, – Ред.).

Аномальная жара наблюдалась в более, чем 100 странах. В 2024 году океаны добавили в 25 раз больше тепла, чем все годовые затраты энергии человечеством.

Кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух (скриншот)

Общая тенденция потепления на планете показывает, что повышение температуры происходит в течение всего года. Украина не исключение. Самый большой рост характерен для зимы и лета. За последние 30 лет эти периоды у нас потеплели почти на 1,5 градуса, по сравнению с 1961-1990 годами.

Больше всего температура растет в январе, так было и в этом году. На подавляющем большинстве территории период вегетации не прекращался и деревья уже начали распускаться. Эти тенденции – глобальные проявления изменения климата, что в значительной степени обусловлены деятельностью человека, из-за которой повышается концентрация парниковых газов. Рост глобальной средней за год температуры за счет природных факторов находится в пределах +- 0,1 градуса, а за счет парникового эффекта 1,3 -1,5 градуса.

Средняя температура летом тоже выросла. Самое большие изменения наблюдаются в июле и августе. Увеличивается количество жарких дней, растет продолжительность непрерывной жары. Все чаще говорим о тропических ночах: когда минимальная температура ночью превышает 20 градусов тепла. Это приводит к увеличению тепловой нагрузки, как на человеческий организм, так и на энергетику, в результате чего могут возникать перебои с поставками электроэнергии.

Из-за потепления увеличивается продолжительность вегетационного периода. Это создает определенные угрозы. Январь был аномально теплым, а в марте температура вообще достигала 25 градусов и выше, соответственно растения начали реагировать – распускаться. А апрель был обычным: ему присущ приход арктического воздуха, поэтому мы и видели заморозки, которые нанесли значительно больший вред, как это могло быть раньше, когда март был холоднее и период вегетации был сдвинут на позже.

Меньше всего температура выросла в мае, она осталась почти такой, как в 70-90-е годы. И в этом мае мощная адвекция холода была большим риском для сельского хозяйства, потому что вегетация растений началась еще в январе. Убытки от заморозков могут быть масштабными. Эти тенденции характерны не только для этого или прошлого года, но и для последних десятилетий.

Изменение средней температуры за 50 лет (1973-2023) (иллюстрация: Википедия)

Пылевые бури, тепловые острова и природные катаклизмы: к чему приведет изменение климата

– Могут ли все эти изменения привести к катаклизмам в Украине?

– Заливы арктического холода могут продолжаться и в мае, поэтому угроза заморозков усиливается. Еще одна опасность – повышение температуры летом, что увеличивает продолжительность жаркого периода, теплового стресса. Это также приводит к повышению уровня смертности.

По данным Всемирной метеорологической организации, больше всего люди пострадали от метеорологических явлений на всех континентах именно от волн тепла, жары. Особенно уязвимы жители крупных городов, где за счет эффекта "городского острова тепла" температура воздуха может быть выше на 5 и более градусов, чем в пригороде.

– Какие города Украины под наибольшей угрозой теплового удара?

– Это города-миллионники: Харьков, Киев, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье, Донецк, а также те населенные пункты, где есть массивная застройка без зеленых зон. Европейские строительные нормы предусматривают, что в городе не могут все участки быть заасфальтированы, должны быть парки, скверы, зеленые зоны и тому подобное.

В Киеве почти при каждом супермаркете наземная парковка. Такие огромные заасфальтированные участки нагреваются и эта дополнительная энергия идет в атмосферу. Каждый дождь превращается в катастрофу, потому что со стоками проблема и воде некуда деваться. Это надо решать через изменение строительных норм.

В Германии используют много новейших технологий, это требование закона. Большие общественные здания обязательно должны иметь зеленые крыши, которые впитывают влагу от осадков и эту воду используют для нужд дома, в частности канализации. Это даже есть в здании Бундестага.

Это пример отношения государства к этой проблеме. А у нас перед Верховной радой – огромная заасфальтированная площадь. Если бы там тепловизором измерить температуру, она была бы значительно выше, чем в Мариинском парке.

– В прошлом году в Украине наблюдали мощную пылевую бурю, которая пришла из Сахары. Такое явление может стать для нас привычным?

– Пылевые бури опасны, поскольку сносят большой слой плодородной почвы и переносят его на большие расстояния. Такие процессы были активными в Украине в 60-х годах прошлого века, особенно от этого страдали южные регионы.

Тогда приняли очень правильное решение – посадить лесополосы для борьбы с пылевыми бурями. Они почти в течение 30 лет защищали нас: не наблюдалось явлений, которые бы продолжались более суток со скоростью ветра более 15 метров в секунду и переносом пыли на значительное расстояние.

Лесополосы не только защищали от сильных ветров, но и сохраняли влагу зимой, задерживая снег на этой территории, соответственно она получала больше влаги. А чем влажнее почва, тем менее вероятны интенсивные бури, потому что ветер просто не сможет поднять пыль в воздух.

– Из-за войны в Украине пострадало много лесополос, какие это будет иметь последствия?

– Уничтожение лесополос в зоне боевых действий создает для нас большую проблему, потому что теряем защиту, которую имели в течение последних 30 лет. И сейчас при увеличении скорости ветра, росте засушливости, повышении температуры увеличивается вероятность, что на юге могут возникать сильные пылевые бури. Кроме того, в Херсонской области расположена самая большая пустыня в Европе Алешковские пески, она в последнее время увеличивает свою площадь.

– Как война в Украине в целом влияет на климат?

– Минприроды провело оценку, прямых и косвенных выбросов парниковых газов, вызванных военными действиями в Украине. С февраля 2022 по февраль 2024 таких выбросов было создано до 180 миллионов тонн в эквиваленте СО2. Россия нанесла ущерб окружающей среде за 24 месяца войны на 33 миллиарда долларов США.

На климат влияют непосредственно военные действия, передвижения людей, потому что идет больше потребления бензина, соответственно больше выбросов в атмосферу. Международные авиакомпании вынуждены облетать территории Беларуси и России, поэтому значительно увеличивается их путь и потребление топлива. Из-за боевых действий у нас огромное количество пожаров.

Речь идет о последствиях планетарного масштаба, потому что увеличивается выброс парниковых газов в атмосферу и они не могут быть быстро изъяты.

Выбросы парниковых газов по секторам (инфографика DW)

Вечное лето? Как изменится климат в Украине в ближайшие десятилетия

– Уже сейчас видим существенные изменения климата в Украине. Что будет еще через 30 лет?

– Деятельность человека больше всего влияет на атмосферу. Поэтому, когда смоделируем, как будет развиваться наше общество и сколько выбросов будет генерировать, сможем дать сценарий изменений климата. Их может быть много. Например, человечество может ничего не делать для уменьшения количества парниковых газов, использовать уголь, нефть и газ, наращивать потребность в энергетике.

Если мы и в дальнейшем будем только увеличивать выбросы парниковых газов, то парниковый эффект будет усиливаться. При таких условиях к 2050 году температура воздуха может вырасти на 2,5 градуса в среднем, а к концу века – на 4 градуса и более.

Есть закономерность, что повышение средней за год температуры на 0,1 градуса приводит к увеличению продолжительности теплого периода на 1 день. Если в среднем температура воздуха может увеличиться на 2,5 градуса, то почти на месяц возрастет продолжительность теплого периода. А если на 4,5 градуса – то почти на 50 дней.

За последние 30 лет температура изменилась на 1,5 градуса и мы видим, к каким глобальным последствиям это привело. А при повышении на 4 градуса к концу века будем иметь совсем другой климат. Продолжительность зимы сократится до нескольких недель. И, например, в Харькове до конца века могут наблюдаться такие условия, которые сейчас характерны для южных областей Украины.

– Неужели все последствия от изменения климата являются негативными?

– Изменения климата являются преимущественно негативными, хотя в Украине есть и положительные. С одной стороны, повышение температуры – это стресс, потому что усиливается тепловая нагрузка на людей. С другой стороны – это увеличение продолжительности теплого периода, когда вегетация начинается раньше. Это создает новые возможности для Украины для выращивания большего количества культур, получения третьего урожая.

У нас довольно часто сентябрь является еще одним летним месяцем. Озимые могут созревать раньше и, соответственно, появляется возможность выращивания послеуборочных культур. Потому что если собрать озимые в июне, то есть еще достаточно длительный период, чтобы до сентября вырастить еще какие-то культуры. Фермеры уже часто это используют сейчас. Поэтому изменения климата нам дает огромный потенциал.

У нас достаточно ресурсов для выращивания более теплолюбивых культур, которые раньше здесь не росли. Но есть проблема с обеспечением влаги. Высокие температуры способствуют увеличению испаряемости. Осадки летом выпадают преимущественно ливневые, увеличивается продолжительность бездождевого периода на фоне высокой температуры, что приводит к росту засушливости. Если Украина обеспечит растения влагой благодаря технологиям, то может стать житницей не только Европы, но и всего мира.

Таяние ледников и климатические беженцы: почувствует ли Украина последствия

– Ученые все больше обеспокоены таянием ледников. Может ли это непосредственно навредить Украине?

– Когда говорим, что к концу века средняя температура воздуха повысится на 4,5-5 градусов, то в полярных широтах этот показатель может вырасти на 10 градусов. То есть, если 0,1 градуса – это увеличение продолжительности теплого периода на 1 день, 10 градусов – это увеличение продолжительности на 100 дней в заполярных широтах.

Сейчас полярное лето длится 90 дней, а к концу века может увеличиться почти вдвое. Ожидается, что к 2100 году ситуация в Северном океане может измениться настолько, что будет возможность вплавь перебраться с Европейского континента на Американский через Северный полюс. Сейчас это открывает много возможностей для исследования Арктики.

Важный момент в том, что лед – это пресная вода, и при таянии ледников она смешивается с водами Атлантического океана, влияя на их химический состав. Кроме этого, вода из ледников – холодная. Она попадает в Атлантический океан и возникает риск, что это может повлиять на те течения, которые обогревают Европу, изменив их направление.

Большинство населения планеты живет на побережье океанов и повышение уровня Мирового океана от таяния ледников может привести к катастрофическим последствиям для многих стран. К концу века, если концентрация парниковых газов продолжит стремительно расти, уровень Мирового океана может повыситься на 45-82 см, или в среднем на 62 см относительно начала века.

В Украину последствия от этого также дойдут, потому что система Черного моря связана с системой океанов. По данным Минприроды, повышение уровня Черного моря может привести к затоплению Вилково. Одесса тоже может пострадать от этого. Очень многие регионы на юге Украины могут быть потеряны из-за эрозии, потому что будут размываться прибрежные территории.

К концу века уровень Мирового океана может повыситься на 45-82 см (фото: Getty Images)

– Иногда глобальные изменения природных условий проживания приводят к миграции населения. Насколько Украина может быть привлекательной для климатических беженцев?

– Изменения на планете для многих являются катастрофическими. Африканские страны в течение последних десятилетий переживают мощные засухи, из-за чего люди вынуждены оттуда переселяться. Во многих других регионах есть большие наводнения, интенсивные осадки, поэтому население эмигрирует. Людей, которые вынужденно покинули свое место жительства из-за неблагоприятных погодных условий, называют климатическими беженцами.

Преимущественно люди из сел, пострадавших от засухи, переезжают в ближайший город. Это создает большую социальную нагрузку и проблемы в городах. Как правило, когда условия улучшаются, то люди возвращаются в родные места. Очень редко люди переселяются из одной страны в другую, хотя такие случаи бывают.

Сравнивая те изменения и последствия, которые происходят в других регионах, то изменения в Украине хоть и являются существенными, но они не катастрофические, потому что мы живем в умеренных широтах и находимся достаточно далеко от океана, который влияет на побережье через ураганы, тайфуны, повышение уровня океанов.

Украина является привлекательной территорией с точки зрения климатических условий. Есть вероятность, что значительная часть тех, кто не сможет жить на своей территории, захочет переселиться к нам.

– А сами украинцы не станут климатическими беженцами?

– Изменения, которые у нас происходят, достаточно неравномерны. Температура больше всего растет на северо-востоке – в Черниговской и Сумской области. За последние 30 лет здесь потеплело на 1,5 градуса и больше, в то время, как по остальной стране эти изменения составляют 1-1,2 градуса.

В южных областях, хоть и не настолько выросла температура, но это самый жаркий регион. В отдельные годы, если будет расти засушливость и не будут принимать меры для противодействия, регион может иметь очень много проблем. Люди возможно не захотят там вести аграрный бизнес, потому что это потребует больших средств. Вероятно, местные захотят переселиться на другие территории.

В этом плане у нас достаточно привлекательным является Полесье. В последнее время там начал формироваться маслично-зерновой пояс. Если на юге Украины для многих культур создаются не очень благоприятные условия для выращивания, то Полесье, которое считалось избыточно увлажненным, теперь имеет достаточно влаги и тепла для выращивания многих культур. Мы уже видим, как продвинулась граница культивирования подсолнечника и кукурузы далеко на север.

Остановить изменения: как государство и человек могут сохранить климат

– Есть ли государственная программа в Украине для сдерживания изменений климата?

– В прошлом году у нас приняли Закон об основных принципах государственной климатической политики и, в соответствии с ним, сейчас у нас разрабатываются стратегии для всех секторов, в том числе для сельского хозяйства, энергетики, и даже для отдельных регионов и громад по адаптации к изменению климата и планы их реализаций.

Для противодействия изменениям надо понимать, какие угрозы есть в данном регионе, какие тенденции наблюдаются и чего следует ожидать в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Многим отраслям следует отслеживать, что происходит сейчас. Для того, чтобы посадить лес, надо знать, какие культуры там смогут расти и выжить в новых климатических условиях. Соответственно, сажать те растения, которые там могут расти через 30 и 50 лет.

–​​​​​​​ Может ли обычный человек своими поступками уменьшить изменения климата?

– Если мы своими поступками уже повлияли на климат, то можем сделать и так, чтобы уменьшить это влияние. И основная причина изменений, которые происходят, – парниковые газы. Мы должны пытаться уменьшить их выбросы. Это можно сделать, ограничив потребление энергии и повысив энергоэффективность нашей деятельности. Например, утеплять свои дома, чтобы меньше тратить на отопление, использовать энергосберегающие лампы.

С другой стороны, тот углерод, который уже попал в атмосферу, нам нужно оттуда забрать. Есть очень эффективный и простой способ, который делает нашу землю значительно лучше – это растения. И хоть было достаточно шуток о миллионе деревьев, но это очень эффективный способ "забрать" углерод из атмосферы.

Озеленение планеты может замедлить изменения климата (фото: Getty Images)

Кроме того, деревья летом создают тень, защищая нас от жары, поскольку в тени температура воздуха значительно ниже. Деревья дают дополнительную влагу, защищают от ветра, хотя иногда и могут быть опасными. А еще лесополосы защищают нас от пылевых бурь.

Если поставить цель, чтобы хотя бы каждый человек после себя оставил сад или небольшой лес, то так можно изменить не только микроклимат у себя во дворе, но и климат на планете.

В 2024 году в Китае завершили масштабный проект, который длился почти полвека – создали Зеленый пояс длиной более 3000 км, что остановил наступление пустыни Такла-Макан. Этот пояс из различных засухоустойчивых растений и деревьев не только стал защитой от песчаных бурь, но и создал новые возможности для развития региона, в частности, выращивания фруктов, сбора и переработки лекарственных трав.