Лето пришло не по графику. Когда на самом деле сменились сезоны в Украине

Нынешний май устроил украинцам настоящие погодные качели. Однако синоптики уже официально зафиксировали приход нового метеорологического сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
Эксперты рассказали, что в течение второй декады мая 2026 года в Украине отмечались значительные колебания средних суточных температур:
Отмечается, что за счет таких колебаний уровень средней декадной температуры воздуха оказался близким к норме.
Только в северо-восточных областях, по информации УкрГМЦ, он оказался "несколько выше нормы".
Синоптики напомнили, что с перемещением атмосферных фронтов в течение середины мая в Украине выпали неравномерные дожди.
"В отдельных районах в виде сильных ливней с грозами и градом, порой со шквалистым усилением ветра", - уточнили в пресс-службе УкрГМЦ.
В целом, на большей части территории страны, количество осадков за декаду оказалось больше нормы.
"Местами оно достигло или превысило месячную норму", - отметили специалисты.
Согласно информации УкрГМЦ, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +15°С - в сторону повышения - почти на всей территории страны состоялся в этом году в течение 3-5 мая.
Это и считается началом метеорологического лета.
"Что на полторы-две недели раньше средних многолетних сроков", - сообщили синоптики.
Между тем в отдельных районах северных, западных и южных областей Украины переход состоялся позже - 16-20 мая.
"В сроки близкие или несколько раньше средних многолетних", - объяснили украинцам.
Специалисты Укргидрометцентра сообщили, что во второй декаде мая рост и развитие сельскохозяйственных культур происходил в условиях:
Вследствие эффективных осадков (которые отмечались в течение декады), почти на всей территории страны происходило пополнение запасов продуктивной влаги во всех слоях почвы.
"Что было благоприятным фактором в период максимального потребления влаги озимыми и для развития ранних яровых культур", - объяснили эксперты.
Отмечается также, что с улучшением увлажнения верхнего слоя почвы (который оставался достаточно прогретым), условия были благоприятными:
