Лето пришло не по графику. Когда на самом деле сменились сезоны в Украине

Главное: Смена сезонов не по расписанию : в этом году метеорологическое лето в большинстве областей Украины началось раньше обычных сроков.

: в этом году метеорологическое лето в большинстве областей Украины началось раньше обычных сроков. Температурные качели : середина месяца принесла резкие колебания, однако в целом ситуация удержалась около майской нормы.

: середина месяца принесла резкие колебания, однако в целом ситуация удержалась около майской нормы. Обильные дожди : ливни и град прошли неравномерно, а в некоторых регионах выпало даже больше месячной нормы осадков.

: ливни и град прошли неравномерно, а в некоторых регионах выпало даже больше месячной нормы осадков. Плюс для урожая: несмотря на непогоду, дожди хорошо увлажнили почву, что дало мощный толчок для роста озимых и яровых культур.

"Уложилась" ли середина мая в погодные нормы

Эксперты рассказали, что в течение второй декады мая 2026 года в Украине отмечались значительные колебания средних суточных температур:

от прохладных для середины мая дней (в начале декады);

до близких к норме и несколько выше нее (в конце периода).

Отмечается, что за счет таких колебаний уровень средней декадной температуры воздуха оказался близким к норме.

Только в северо-восточных областях, по информации УкрГМЦ, он оказался "несколько выше нормы".

Не слишком ли много было в этот период дождей

Синоптики напомнили, что с перемещением атмосферных фронтов в течение середины мая в Украине выпали неравномерные дожди.

"В отдельных районах в виде сильных ливней с грозами и градом, порой со шквалистым усилением ветра", - уточнили в пресс-службе УкрГМЦ.

В целом, на большей части территории страны, количество осадков за декаду оказалось больше нормы.

"Местами оно достигло или превысило месячную норму", - отметили специалисты.

Агрометеорологические условия второй декады мая 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Когда в Украину пришло метеорологическое лето

Согласно информации УкрГМЦ, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +15°С - в сторону повышения - почти на всей территории страны состоялся в этом году в течение 3-5 мая.

Это и считается началом метеорологического лета.

"Что на полторы-две недели раньше средних многолетних сроков", - сообщили синоптики.

Между тем в отдельных районах северных, западных и южных областей Украины переход состоялся позже - 16-20 мая.

"В сроки близкие или несколько раньше средних многолетних", - объяснили украинцам.

Как погода повлияла на растения и будущий урожай

Специалисты Укргидрометцентра сообщили, что во второй декаде мая рост и развитие сельскохозяйственных культур происходил в условиях:

медленного накопления эффективного тепла;

преимущественно достаточного влагообеспечения.

Вследствие эффективных осадков (которые отмечались в течение декады), почти на всей территории страны происходило пополнение запасов продуктивной влаги во всех слоях почвы.

"Что было благоприятным фактором в период максимального потребления влаги озимыми и для развития ранних яровых культур", - объяснили эксперты.

Отмечается также, что с улучшением увлажнения верхнего слоя почвы (который оставался достаточно прогретым), условия были благоприятными: