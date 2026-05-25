UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Літо прийшло не за графіком. Коли насправді змінилися сезони в Україні

10:54 25.05.2026 Пн
3 хв
Попри травневі зливи, грози та шквали, природа взяла своє
aimg Ірина Костенко
В Україну офіційно прийшло метеорологічне літо (фото ілюстративне: Getty Images)

Цьогорічний травень влаштував українцям справжні погодні гойдалки. Проте синоптики вже офіційно зафіксували прихід нового метеорологічного сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: У Київ офіційно прийшло літо: коли травень "посунув" весну і встановив нові спекотні рекорди

Головне:

  • Зміна сезонів не за розкладом: цього року метеорологічне літо у більшості областей України розпочалось раніше за звичні терміни.
  • Температурні гойдалки: середина місяця принесла різкі коливання, проте загалом ситуація втрималася близько травневої норми.
  • Рясні дощі: зливи та град пройшли нерівномірно, а в деяких регіонах випала навіть більша за місячну норма опадів.
  • Плюс для врожаю: попри негоду, дощі добре зволожили ґрунт, що дало потужний поштовх для росту озимих та ярих культур.

Чи "вклалась" середина травня в погодні норми

Експерти розповіли, що впродовж другої декади травня 2026 року в Україні відмічалися значні коливання середніх добових температур:

  • від прохолодних для середини травня днів (на початку декади);
  • до близьких до норми та дещо вищих за неї (у кінці періоду).

Зазначається, що за рахунок таких коливань рівень середньої декадної температури повітря виявився близьким до норми.

Лише у північно-східних областях, за інформацією УкрГМЦ, він виявився "дещо вищим від норми".

Чи не забагато було в цей період дощів

Синоптики нагадали, що з переміщенням атмосферних фронтів впродовж середини травня в Україні випали нерівномірні дощі.

"В окремих районах у вигляді сильних злив із грозами та градом, часом із шквалистим посиленням вітру", - уточнили у прес-службі УкрГМЦ.

В цілому, на більшій частині території країни, кількість опадів за декаду виявилася більшою за норму.

"Місцями вона досягла або перевищила місячну норму", - зауважили спеціалісти.

Агрометеорологічні умови другої декади травня 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Коли в Україну прийшло метеорологічне літо

Згідно з інформацією УкрГМЦ, стійкий перехід середньодобової температури повітря через +15°С - у бік підвищення - майже на всій території країни відбувся цього року впродовж 3-5 травня.

Це і вважається початком метеорологічного літа.

"Що на півтора-два тижні раніше середніх багаторічних строків", - повідомили синоптики.

Тим часом в окремих районах північних, західних та південних областей України перехід відбувся пізніше - 16-20 травня.

"У строки близькі або дещо раніші середніх багаторічних", - пояснили українцям.

Як погода вплинула на рослини і майбутній врожай

Фахівці Укргідрометцентру повідомили, що у другій декаді травня ріст і розвиток сільськогосподарських культур відбувався за умов:

  • повільного накопичення ефективного тепла;
  • переважно достатнього вологозабезпечення.

Внаслідок ефективних опадів (які відмічалися упродовж декади), майже на всій території країни відбувалося поповнення запасів продуктивної вологи в усіх шарах ґрунту.

"Що було сприятливим фактором у період максимального споживання вологи озимими та для розвитку ранніх ярих культур", - пояснили експерти.

Зазначається також, що з покращенням зволоження верхнього шару ґрунту (який залишався достатньо прогрітим), умови були сприятливими:

  • для проростанням зерна;
  • для появи сходів технічних та пізніх сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ повідомили, по яких рослинах на городах і в садах "вдарила" погода на початку травня.

Крім того, ми пояснювали, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва.

Читайте також, чи працюють насправді народні прикмети про погоду і "прогноз бабака".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніРослиниаграріїЕкологіяКліматологМетеорологСад і огородФермери