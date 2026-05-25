Літо прийшло не за графіком. Коли насправді змінилися сезони в Україні

Цьогорічний травень влаштував українцям справжні погодні гойдалки. Проте синоптики вже офіційно зафіксували прихід нового метеорологічного сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
Експерти розповіли, що впродовж другої декади травня 2026 року в Україні відмічалися значні коливання середніх добових температур:
Зазначається, що за рахунок таких коливань рівень середньої декадної температури повітря виявився близьким до норми.
Лише у північно-східних областях, за інформацією УкрГМЦ, він виявився "дещо вищим від норми".
Синоптики нагадали, що з переміщенням атмосферних фронтів впродовж середини травня в Україні випали нерівномірні дощі.
"В окремих районах у вигляді сильних злив із грозами та градом, часом із шквалистим посиленням вітру", - уточнили у прес-службі УкрГМЦ.
В цілому, на більшій частині території країни, кількість опадів за декаду виявилася більшою за норму.
"Місцями вона досягла або перевищила місячну норму", - зауважили спеціалісти.
Згідно з інформацією УкрГМЦ, стійкий перехід середньодобової температури повітря через +15°С - у бік підвищення - майже на всій території країни відбувся цього року впродовж 3-5 травня.
Це і вважається початком метеорологічного літа.
"Що на півтора-два тижні раніше середніх багаторічних строків", - повідомили синоптики.
Тим часом в окремих районах північних, західних та південних областей України перехід відбувся пізніше - 16-20 травня.
"У строки близькі або дещо раніші середніх багаторічних", - пояснили українцям.
Фахівці Укргідрометцентру повідомили, що у другій декаді травня ріст і розвиток сільськогосподарських культур відбувався за умов:
Внаслідок ефективних опадів (які відмічалися упродовж декади), майже на всій території країни відбувалося поповнення запасів продуктивної вологи в усіх шарах ґрунту.
"Що було сприятливим фактором у період максимального споживання вологи озимими та для розвитку ранніх ярих культур", - пояснили експерти.
Зазначається також, що з покращенням зволоження верхнього шару ґрунту (який залишався достатньо прогрітим), умови були сприятливими:
