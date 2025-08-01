Билеты на поезд - только через "Дію"? Что изменилось для пассажиров УЗ и на каких рейсах

Уже с сегодняшнего дня, 1 августа 2025 года, национальный перевозчик "Укрзализныця" вводит в тестовом режиме верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" - для ряда популярных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Что именно меняется для пассажиров УЗ

Недавно в компании рассказали, что продолжают использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов.

Поэтому с нынешнего дня "Укрзализныця" вводит (в тестовом режиме) верификацию через "Дія.Підпис" - для ряда популярных среди граждан поездов.

Речь идет о том, что теперь пассажирам нужно верифицировать личность через "Дія.Підпис" для того, чтобы:

купить билеты на определенные внутренние поезда;

вернуть билеты на определенные внутренние поезда.

Для каких рейсов нужна теперь верификация

Согласно информации компании, на первом этапе внедрения изменений планировалось сначала, что верификация нужна будет на такие рейсы "Укрзализныци":

№105/106 "Одесса - Киев";

№91/92 "Львов - Киев";

№29/30 "Киев - Ужгород";

№12 "Львов - Одесса";

№27/28 "Киев - Чоп".

При этом отмечалось, что приобретение билетов на эти рейсы через кассы - будет недоступно.

Однако позже в компании сообщили, что вводят верификацию через "Дія.Підпис" при покупке билетов только на три поезда:

№29/30 "Киев - Ужгород";

№12 "Львов - Одесса";

№27/28 "Киев - Чоп".

"Прислушались к пассажирам и изменили количество рейсов, для которых вводим верификацию через "Дія.Підпис" в тестовом режиме с 1 августа. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам", - отметили в УЗ.

Уточняется, что для того, чтобы приобрести или вернуть билеты на эти поезда, пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в приложении "Укрзализныци".

Кроме того, чтобы обеспечить доступ к этим билетам пассажирам, которые не имеют паспортов нового образца или возможности их обновить, компания оставила продажу билетов на эти поезда также доступной - в ряде конкретных касс:

в Чопе (касса №2);

в Ужгороде (касса №2);

во Львове (касса №1);

в Одессе (кассы №14 и №2);

в Киеве (кассы №21 и №22).

"Мы внимательно следим за результатами пилотного запуска, чтобы решить, расширим ли практику на другие рейсы. Спасибо всем пассажирам за понимание и доверие", - добавили в УЗ.

Публикация УЗ с обновленной информацией об изменениях для пассажиров (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Касаются ли эти изменения билетов для военных

В УЗ рассказали, что новые правила не будут касаться рейсов со специальным резервом билетов для военнослужащих.

Уточняется, что защитники и защитницы и в дальнейшем могут бронировать и покупать такие билеты:

через специальный сервис "Укрзализныци";

через "Армия+".

"Укрзализныця также продолжает работу над внедрением авторизации в приложении через BankID", - подытожили в пресс-службе компании.

Предыдущая публикация УЗ о введении изменений (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Реакция пассажиров и важные вопросы об изменениях

Стоит заметить, что такая новость от "Укрзализныци" вызвала сначала немало негативных комментариев, нареканий и вопросов от пользователей сети - потенциальных пассажиров.

Некоторые из них поинтересовались, например, как теперь смогут покупать билеты на поезда пожилые люди - без смартфона и "Дії".

В УЗ на это ответили, что "для удобства пассажиров действуют альтернативные поезда, для проезда в которых не требуется приложение "Дія", поэтому каждый может "выбрать наиболее удобный для себя вариант путешествия".

Вопрос о приобретении билетов пожилыми людьми без "Дії" (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Другой вопрос касается того, как теперь смогут купить билеты на эти направления иностранцы.

"Для иностранцев у нас есть внутренний сервис. Достаточно нам написать на service@uz.gov.ua и подробно расскажем", - ответили в "Укрзализныце".

Вопрос о билетах для иностранцев (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Еще один вопрос - о том, можно ли теперь купить несколько билетов одновременно, чтобы оказаться с близким человеком (или людьми) в одном купе.

"Может ли один человек покупать несколько билетов?" - уточняется в вопросе.

"Добрый день! Вы собственно сможете купить несколько билетов, здесь ничего не меняется", - ответили в УЗ.

Вопрос о приобретении одним человеком нескольких билетов одновременно (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Некоторые поинтересовались также, как теперь покупать детские билеты (детям до 14 лет)?

"Как собственно и всегда, здесь ничего не меняется", - отмечается в ответе национального перевозчика.

Вопрос о билетах для детей до 14 лет (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Наконец, многие пользователи поинтересовались, на каком основании национальный перевозчик лишает граждан права покупать билеты на указанные рейсы "не через "Дію" и почему вводится "подобная дискриминация".

На это в УЗ признали: понимают, что "нововведение вызывает вопросы", поэтому объясняют "подробно".

Уточняется, что "Укрзализныця" с 1 августа в тестовом режиме вводит верификацию личности через "Дія.Підпис" (квалифицированная электронная подпись), которая имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись, в соответствии:

с законом Украины "Об электронных доверительных услугах" (ст. 18: использование КЭП равнозначно собственноручной подписи);

с законом Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" (ст. 6: электронная подпись может подтверждать личность при заключении договоров, покупке билетов и т.д.);

с постановлением КМУ №1007 от 18.09.2019 "О реализации экспериментального проекта по применению электронного паспорта", которое предоставило "Дії" статус официального государственного инструмента идентификации личности.

"Это будет касаться приобретения или возврата билетов на отдельные рейсы, где фиксируется больше всего злоупотреблений: массовые выкупы, спекуляции, подделка билетов и т.д.", - добавили в компании.

Отмечается, что "это лишь несколько направлений", то есть "все остальные рейсы аналогичного направления работают на продажу проездных документов без изменений".

Кроме того, "новые правила не затрагивают льготные поездки, в частности для военнослужащих", ведь "сервис "Армия+" и квоты спецрезерва работают в обычном режиме".

"Также эти изменения не коснутся иностранных граждан, для которых предусмотрена внутренняя система верификации иностранных пассажиров "Укрзализныци", - добавили в компании.

Отмечается, что цель такого нововведения - "защита честных пассажиров и обеспечение равного доступа к билетам".

"Когда кто-то скупает билеты сотнями через "серые" схемы, другие остаются без шансов. Именно поэтому мы внедряем механизмы, которые позволяют уменьшить манипуляции, особенно на популярных рейсах", - объяснили в УЗ.

Кроме того, украинцам рассказали, что национальный перевозчик работает над тем, чтобы вскоре предоставить альтернативные варианты верификации - в частности через BankID НБУ (что сделает сервис более доступным для всех).

"Это не цифровая принудительность, а этап проверки инструментов прозрачной авторизации. В частности вариант верификации через BankID уже на подходе", - отметили в "Укрзализныце".

В завершение пассажирам напомнили, что "абсолютное большинство поездов работает по старым правилам".

"Это тестовый запуск, который в дальнейшем будем совершенствовать с учетом ваших отзывов. Спасибо каждому за понимание", - подытожили в ответе "Укрзализныци".

Объяснение УЗ о правомерности введенных изменений (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)