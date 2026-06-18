Тепло наступает: где в Украине ждать дождь 19 июня и как изменится температура
Погода в Украине 19 июня ощутимо улучшится. Дождей будет меньше, а температура воздуха - повысится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Что будет с осадками в Украине 19 июня
По данным специалистов УкрГМЦ, погоду в Украине в течение суток 19 июня будет обуславливать поле слабо повышенного давления.
Оно будет распространяться из Западной Европы.
Давление при этом будет несколько расти.
Тем временем на погоду юго-восточной части Украины еще будет влиять атмосферный фронт.
"На высотах над нашей территорией все еще размещается прохладная влажная воздушная масса из северных широт", - уточнили синоптики.
Учитывая вышеописанную ситуацию, осадков на большей части территории Украины в пятницу не прогнозируют.
Хотя на юго-востоке, а днем - и в большинстве западных и северных областей, вероятны местами небольшие кратковременные дожди.
Чего ждать от ветра и температуры воздуха
Ветер на протяжении 19 июня должен быть северо-западным, а на юге и юго-востоке страны - северо-восточным. Его скорость - около 5-10 м/с.
Температура воздуха, согласно информации УкрГМЦ, будет несколько повышаться. Ощутимее - днем.
Так, ночью столбики термометров могут подниматься до +11...+16°С (на побережье морей - до +19°С).
Днем температура воздуха по Украине ожидается в пределах +22...+27°С.
Дождей в Украине 19 июня станет ощутимо меньше, а температура - повысится (инфографика: РБК-Украина)
Какую погоду прогнозируют по Киеву и области
По территории Киева и Киевской области погода на протяжении 19 июня также ожидается с переменной облачностью:
- ночью - без осадков;
- днем - местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер при этом будет северо-западным, со скоростью 5–10 м/с.
Прогноз погоды на 19 июня по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +13...+15°С;
- по области +11...+16°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве +25...+27°С;
- по области +22...+27°С.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, украинцам объяснили, как начал "прогнозировать" погоду сурок Тимка.
Читайте также, что ожидает Украину из-за глобального изменения климата и можно предотвратить негативные последствия.