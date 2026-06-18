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Тепло наступает: где в Украине ждать дождь 19 июня и как изменится температура

16:28 18.06.2026 Чт
2 мин
В каких областях зонтики все еще понадобятся?
aimg Ирина Костенко
Тепло наступает: где в Украине ждать дождь 19 июня и как изменится температура На Украину надвигается потепление (фото иллюстративное: Getty Images)
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Погода в Украине 19 июня ощутимо улучшится. Дождей будет меньше, а температура воздуха - повысится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Что будет с осадками в Украине 19 июня

По данным специалистов УкрГМЦ, погоду в Украине в течение суток 19 июня будет обуславливать поле слабо повышенного давления.

Оно будет распространяться из Западной Европы.

Давление при этом будет несколько расти.

Тем временем на погоду юго-восточной части Украины еще будет влиять атмосферный фронт.

"На высотах над нашей территорией все еще размещается прохладная влажная воздушная масса из северных широт", - уточнили синоптики.

Учитывая вышеописанную ситуацию, осадков на большей части территории Украины в пятницу не прогнозируют.

Хотя на юго-востоке, а днем ​​- и в большинстве западных и северных областей, вероятны местами небольшие кратковременные дожди.

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Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер на протяжении 19 июня должен быть северо-западным, а на юге и юго-востоке страны - северо-восточным. Его скорость - около 5-10 м/с.

Температура воздуха, согласно информации УкрГМЦ, будет несколько повышаться. Ощутимее - днем.

Так, ночью столбики термометров могут подниматься до +11...+16°С (на побережье морей - до +19°С).

Днем температура воздуха по Украине ожидается в пределах +22...+27°С.

Тепло наступает: где в Украине ждать дождь 19 июня и как изменится температураДождей в Украине 19 июня станет ощутимо меньше, а температура - повысится (инфографика: РБК-Украина)

Какую погоду прогнозируют по Киеву и области

По территории Киева и Киевской области погода на протяжении 19 июня также ожидается с переменной облачностью:

  • ночью - без осадков;
  • днем - местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер при этом будет северо-западным, со скоростью 5–10 м/с.

Тепло наступает: где в Украине ждать дождь 19 июня и как изменится температураПрогноз погоды на 19 июня по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +13...+15°С;
  • по области +11...+16°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве +25...+27°С;
  • по области +22...+27°С.

Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Кроме того, украинцам объяснили, как начал "прогнозировать" погоду сурок Тимка.

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