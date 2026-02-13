Литература на русском исчезнет совсем? Какие книги планируют изъять из обращения в Украине

В Украине взялись за создание механизма, который позволит изъять из обращения издательскую продукцию страны-агрессора. При этом многих может интересовать, идет ли речь также о русскоязычной литературе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьер-министра по гуманитарной политике - министра культуры Украины Татьяны Бережной в интервью "Интерфакс-Украина".
Согласно информации министра, сегодня Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит проект постановления - чтобы заложить механизм для процедуры изъятия из обращения издательской продукции страны-агрессора.
Она сообщила, что есть закон об издательском деле, который "запрещает распространение продукции четырех видов":
"То есть на уровне закона это рамочно заложено", - подчеркнула Бережная.
Она добавила, что сейчас Госкомтелерадио (центральный орган исполнительной власти, который формирует политику в этой сфере), работает над постановлением - "чтобы заложить конкретный механизм".
"Мы координируемся с Госкомтелерадио, учитывая то, что это касается издательского дела, и будем поддерживать это постановление, чтобы принять на правительстве как можно скорее", - поделилась представительница Кабинета министров Украины.
Кроме того, отвечая на вопрос о наличии необходимости и возможности "полного запрета в Украине печати и распространения печатной продукции на русском языке", министр напомнила о соответствующей петиции.
Бережная уточнила, что после того, как она набрала необходимые голоса, "активизировалась работа по созданию юридических механизмов, которые бы имели четкую процедуру".
В завершение она поделилась, что вышеупомянутый проект постановления (который готовит Госкомтелерадио), должен включать:
Электронная петиция к Кабинету министров "Об ограничении печати, распространения и продвижения русскоязычной печатной и электронной книжной продукции в Украине" была опубликована в прошлом году.
Сбор подписей стартовал 28 мая и завершился 29 августа 2025 года.
Отвечая на документ, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что внесение изменений в законодательство об ограничении печати, распространения и продвижения русскоязычной книжной продукции в Украине возможно при условии более детальной проработки - с привлечением широкого круга экспертов.
Между тем уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, комментируя петицию еще на этапе сбора подписей, напомнила, что распространение русскоязычной книжной продукции в условиях войны является вызовом культурной безопасности.
При этом запрет такого распространения, по ее словам, будет нарушать Конституцию Украины.
