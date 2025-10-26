ua en ru
Еще на полках или уже утилизированы? Что происходит с русскоязычными книгами в библиотеках

Воскресенье 26 октября 2025 12:20
Еще на полках или уже утилизированы? Что происходит с русскоязычными книгами в библиотеках Русскоязычные фонды библиотеки Украины оптимизируют по своему усмотрению (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

Сегодня в Украине никакого регламентирующего документа насчет "фильтрации" русскоязычных фондов (например, постановления Кабинета министров) нет. Имеются лишь рекомендации Министерства культуры, которые являются даже не инструкциями, а скорее пожеланиями.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого Олег Сербин.

Что происходит с русскоязычными фондами

По словам эксперта, сейчас вопрос о "фильтрации" русскоязычных фондов - "на усмотрение каждой библиотеки".

"Я называю это не фильтрацией, а оптимизацией фонда", - отметил Сербин.

Он добавил, что в целом изъятие книг - сложная работа.

"Потому что идет много документаций по списанию этой литературы. Технически - тоже сложно, потому что книги находятся в разных частях хранилища. Кроме того, еще нужно обрабатывать каталог", - объяснил специалист.

В то же время он отметил, что "процесс - активно идет".

"То, что списывается, направляется на качественную переработку", - подчеркнул эксперт.

Почему стоит оставлять "по экземпляру" изданий

Сербин, как профессиональный библиотекарь, посоветовал "максимально уменьшать экземплярность".

"Промоцию этих (русскоязычных, - Ред.) изданий точно не нужно делать. Но хотя бы один экземпляр должны сохранять", - отметил он.

Это объясняется тем, что "война закончится, и через каких-то 10 лет ученые будут изучать весь этот комплекс российской пропаганды".

"И им нужно будет работать с первоисточником. И брать в руки книгу с откровенно пропагандистской риторикой. Исследовать весь этот процесс агрессии, что ему предшествовало. Поэтому как единицы хранения, мы должны их оставлять", - подчеркнул специалист.

Еще на полках или уже утилизированы? Что происходит с русскоязычными книгами в библиотекахУченым могут понадобиться первоисточники российской пропаганды (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Можно ли компенсировать объем списанных книг

По словам Сербина, сегодня в фондах Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого 54% - это украинская литература.

"Для сравнения: библиотеки восточного или юго-восточного региона были укомплектованы на 80%, а то и 90% русскоязычной литературой. И поэтому, конечно, им сейчас сложно", - поделился специалист.

По его мнению, замена фондов - вопрос, который нужно решать на государственном уровне.

"Соответственно мотивировать издателей... Хотя они и физически не смогут компенсировать тот объем, который сейчас списывается", - признал библиотекарь.

Какие именно книги списываются сегодня из фондов

Сербин рассказал, что сегодня в библиотеке, конечно, "томов Ленина уже нет".

"Но было много материалов с заседаний ЦК партии, потому что когда-то мы были профильной библиотекой", - добавил он.

Следовательно, сегодня заведение избавляется от "фондов юридического и законотворческого направления советского периода".

"Которые не пользуются спросом, а только занимают место", - уточнил специалист.

Еще на полках или уже утилизированы? Что происходит с русскоязычными книгами в библиотекахВ Национальной библиотеке имени Ярослава Мудрого - почти 5 млн фондов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Поступают ли в библиотеки русскоязычные книги

По словам специалиста, сегодня в библиотеки могут попадать русскоязычные книги (например, переводные издания).

"Но такой литературы не много поступает (по закону, издательства обязаны предоставлять библиотеке экземпляр книги, которую издают). То есть это не спонсирует государство", - поделился Сербин.

Он уточнил, что подобное наполнение может идти, в частности, в библиотеки регионального значения (которые финансируются органами местного самоуправления).

От чего может зависеть комплектование библиотек

Эксперт рассказал, что комплектование библиотек зависит от области, региона и "светлости головы руководителя".

"Если директор библиотеки толковый, работает с общиной, с влиятельными бизнесами, объясняет, что библиотека - это центр вселенной, здесь собираются люди как в храм, то умный глава общины будет инвестировать в инфраструктуру библиотеки и ее комплектование. Там будет много кружков и активностей", - объяснил Сербин.

В завершение он отметил, что профиль укомплектования является специфическим для каждой библиотеки, ведь специалист всегда отталкивается от запросов читателей.

"Указания сверху не подействуют. Библиотекари на местах - умные. Это - патриоты своей профессии и страны. Особенно те, кто остался здесь несмотря ни на что. Они ориентируются на своего читателя", - подытожил специалист.

Напомним, в начале 2024 года украинцам сообщили о создании Национальной электронной библиотеки Украины (НЭБУ), задача которой - хранить документальное наследие нашего государства.

Кроме того, мы объясняли, где "потерялась" легендарная библиотека Ярослава Мудрого.

Читайте также, как война изменила книжный рынок Украины.

