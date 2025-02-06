Российский самолет "уронил" ракету Х-59 в Белгородской области

Российский самолет "потерял" ракету в Белгородской области. Х-59 упала неподалеку одного из сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra .

Как уточняют в Telegram-канале, уже известно про как минимум 16 ФАБах и двух ракетах, а также одной УМПБ-250 за 2025 год, упавших в России и оккупированных территориях Украины с российских самолетов. И о 165 случаях падения авиабомб ФАБ за 2024 год.

Как заявили российские военные она, "нештатно сошла с российского самолета". Пострадавших, якобы нет.

Так, 3 февраля в поле у села Старосельцево Волоконовского района Белгородской области нашли ракету X-59.

Напомним, в начале июля 2023 года ФАБ-3000 впервые упала с российского самолета на Белгородскую область. Бомба взорвалась в поле неподалеку от Шебекино.

4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены. Власти РФ причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была российской.

19 ноября прошлого года российский самолет уронил 250-килограммовую авиабомбу на школу в Белгородской области.

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