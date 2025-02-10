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В Белгородской области ракета россиян упала возле жилого дома, - СМИ

Белгородская область, Понедельник 10 февраля 2025 15:51
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В Белгородской области ракета россиян упала возле жилого дома, - СМИ Иллюстративное фото: под Белгородом был "прилет" российской ракеты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский самолет "уронил" ракету Р-27 на Белгородскую область. Она упала возле жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram.

По информации собеседников издания, в четверг, 6 февраля, ракета Р-27 упала в 100 метрах от жилого дома на улице Советской в селе Никольское Белгородского района.

Источники ASTRA уточняют, что это произошло во время "нештатного схода" ракеты с российского самолета. Пострадавших и погибших в результате инцидента якобы нет.

Всего издание насчитало как минимум 16 управляемых авиабомб и три ракеты, которые падали в России или на временно оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. При этом в 2024 году было насчитано 165 случаев "нештатного схода" авиабомб.

Стоит заметить, что ракеты Р-27 предназначены для поражения самолетов и беспилотников. Радиус их действия - до 110 километров. Такие ракеты использует как Россия, так и Украина.

Падение российских ракет и бомб на территории РФ

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Белгородской области упала российская ракета Х-59. Самолет "уронил" ее возле одного из сел региона.

При этом в конце января ASTRA писало о том, что на временно оккупированные села в Донецкой области за день упало сразу четыре авиабомбы. Расстояние между населенными пунктами, на которые падали авиабомбы, - около 4 километров.

2 января российская авиабомба "упала" на дом майора полиции в Курской области. Авиабомба не разорвалась, но на месте падения возникла воронка.

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