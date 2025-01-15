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В Курской область российский самолет уронил бомбу на дом майора полиции

Курская область, Среда 15 января 2025 12:03
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В Курской область российский самолет уронил бомбу на дом майора полиции Фото: россияне сбросили ФАБ на дом майора полиции в Курской области (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Российский самолет уронил авиационную бомбу на дом майора полиции. Это произошло в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

По данным издания, 2 января в селе Сергеевка Льговского района Курской области упала авиационная бомба ФАБ. Российский самолет уронил бомбу, она не разорвалась, но на месте образовалась воронка.

Местные жители сообщили, что бомба упала во двор на улице Центральной, там проживает майор полиции. Пострадавших в результате инцидента якобы нет.

Astra отмечает, что в 2024 году зафиксировано не менее 165 случаев, когда россияне случайно роняли авиабомбы на территорию РФ и на временно оккупированных территориях Украины. В начале 2025 года уже зафиксировали четыре подобных случая.

В Курской область российский самолет уронил бомбу на дом майора полиции

скриншот google.com/maps

Ситуация в Курской области

Стоит отметить, что в Курской области продолжаются активные боевые действия. По данным Генштаба ВСУ, Сил обороны Украины отбили 24 атаки российских захватчиков в Курской области за последние сутки. РФ нанесла по собственной территории девять авиационных ударов, сбросив 13 КАБов.

На днях стало известно, что россияне нанесли авиационный удар по интернату в городе Суджа Курской области. В момент атаки там находилось более 70 человек, большинство из них - это пожилые люди.

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