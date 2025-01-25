Росавиация за день сбросила четыре бомбы на оккупированные села в Донецкой области, - СМИ

Российские военные самолеты "уронили" в течение одного дня четыре авиационные бомбы на населенные пункты в оккупированной части Донецкой области. ФАБы падали на села с разницей в около часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Astra .

Отмечается, что такое очередное "нештатное схождение" авиабомб с самолетов произошло 22 января.

По данным Astra, одна из полутонных российских бомб была обнаружена около десяти часов утра в оккупированном поселке Монахово (Макеевской городской громады). ФАБ упал в 700 метрах от домов в этом населенном пункте.

Уже около одиннадцати часов утра еще один ФАБ-500 нашли в 300 метрах от домов в подконтрольном российским захватчикам селе Верхняя Крынка (Енакиевского городского совета).

"В 12 дня еще один полутонный ФАБ нашли в поле возле села Новоселовка. Еще через полчаса авиабомбу обнаружили в поле в районе села Новый Свет", - говорится в публикации СМИ.

Указанные населенные пункты расположены рядом, расстояние между ними не превышает 4 км.

Росавияция "аварийно" бомбит подконтрольные РФ территории

Перед этим российские СМИ фиксировали "случайный бомбопад" с российских самолетов 21 января, когда ФАБ-500 упал в 1,5 км от домов в поселке городского типа Нижняя Крынка.

По данным ASTRA, произошло не менее 165 случаев падения авиабомб ФАБ на территории РФ и на оккупированных частях Украины за 2024 год. В этом году уже известно о "внештатных схождениях" 13 ФАБов и одной ракеты.

Так, ранее РБК-Украина писало, что в начале января в Курской области российский самолет уронил бомбу на здание майора полиции. Это произошло в селе Сергеевка Льговского района.

Также напомним, в конце декабря прошлого года самолеты РФ "уронили" еще два ФАБа в Белгородской области. И в регионе после этого проводилась эвакуация.