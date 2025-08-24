"Самолет судного дня" США заметили возле Гренландии: что известно о E-6B

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Newsweek .

Военно-морские силы США 22 августа подтвердили развертывание воздушного командного пункта E-6B Mercury на космической базе Питуффик в Гренладнии для проведения "обычных операций" и учений с атомными подводными лодками в Тихом и Атлантическом океанах.

"Военно-морские стратегические силы проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, службами, союзниками и странами-партнерами, даже на Крайнем Севере", - заявил представитель Подводных сил США Джейсон Фишер.

Что известно о E-6B

Это самолет-ретранслятор и стратегический воздушный командный пункт. Он обеспечивает живучесть, надежность и долговечность воздушного управления, контроля и связи между национальным командованием и стратегическими и нестратегическими силами США.

Самолет может передавать сообщения на подводные лодки с ядерным оружием под поверхностью океана, используя очень низкочастотную систему связи с двойными проволочными антеннами. Основная антенна может быть развернута на расстоянии пяти миль.