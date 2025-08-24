"Самолет судного дня" США заметили возле Гренландии: что известно о E-6B
Самолет ВМС США E-6B Mercury, способный поддерживать связь с ядерными подводными лодками, совершил "необычный" полет возле Гренландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Newsweek.
Военно-морские силы США 22 августа подтвердили развертывание воздушного командного пункта E-6B Mercury на космической базе Питуффик в Гренладнии для проведения "обычных операций" и учений с атомными подводными лодками в Тихом и Атлантическом океанах.
"Военно-морские стратегические силы проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, службами, союзниками и странами-партнерами, даже на Крайнем Севере", - заявил представитель Подводных сил США Джейсон Фишер.
Что известно о E-6B
Это самолет-ретранслятор и стратегический воздушный командный пункт. Он обеспечивает живучесть, надежность и долговечность воздушного управления, контроля и связи между национальным командованием и стратегическими и нестратегическими силами США.
Самолет может передавать сообщения на подводные лодки с ядерным оружием под поверхностью океана, используя очень низкочастотную систему связи с двойными проволочными антеннами. Основная антенна может быть развернута на расстоянии пяти миль.
E-6B Mercury называют "самолетом судного дня".
После вступления в должность президента США, Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью США, и уверял, что вхождение Гренландии в США произойдет на 100%.
Как сообщало РБК-Украина, в начале августа президент США Дональд Трамп приказал перебросить две атомные подводные лодки к российским берегам. Вскоре он подтвердил, что суда находятся в регионе вблизи России.
Причиной таких шагов стали высказывания заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Тот на фоне ультиматума Трампа главе Кремля относительно войны в Украине заявил, что требования Трампа являются "шагом к войне с Россией".
Также РБК-Украина писало о том, что Великобритания присоединится к ядерной миссии НАТО с использованием сверхсовременных истребителей F-35A с ядерным потенциалом. Это стало продолжением более широкой оборонной стратегии правительства, в частности, реформы военного потенциала в Шотландии и планов строительства новых ударных подводных лодок, направленных на усиление готовности к потенциальному противостоянию с Россией.