Британия станет частью ядерной авиационной миссии НАТО с новыми F-35A

Великобритания делает мощный шаг в укреплении своей обороноспособности. Страна присоединится к ядерной миссии НАТО с использованием сверхсовременных истребителей F-35A с ядерным потенциалом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время саммита НАТО в среду, 25 июня, объявит о закупке 12 сверхсовременных истребителей пятого поколения F-35A в США. Эти самолеты способны нести ядерное оружие и станут частью усиленного ядерного потенциала страны.

Стармер использует это заявление для призыва союзников по НАТО активнее вкладываться в коллективную безопасность:

"Преданность Великобритании НАТО - неоспорима, как и вклад Альянса в безопасность нашей страны. Но мы все должны сделать больше, чтобы защитить евроатлантическое пространство на поколение вперед".

Приобретение истребителей с возможностью нести ядерное вооружение свидетельствует о важном сдвиге в ядерной стратегии Соединенного Королевства.

Еще бы, раньше Лондон полагался исключительно на морской компонент - подводные лодки с ракетами Trident. Теперь страна присоединится к ядерной миссии НАТО с использованием самолетов двойного назначения (DCA - Dual Capable Aircraft), что является мощным сигналом как союзникам, так и потенциальным противникам.

По словам Стармера, в нынешнюю эпоху глобальной нестабильности "мир больше нельзя воспринимать как должное".

F-35A - это один из самых современных истребителей в мире, созданный преимущественно американской компанией Lockheed Martin. Он способен действовать в сложных боевых условиях, поражать цели как в воздухе, так и на земле, и является малозаметным для вражеских радаров. В то же время это один из самых дорогих боевых самолетов современности.

По данным правительства Великобритании, участие в программе F-35 поддерживает около 20 000 рабочих мест в стране, поскольку 15% деталей для истребителя производятся именно в Соединенном Королевстве.

Это объявление стало продолжением более широкой оборонной стратегии правительства, в частности - анонсированной в начале недели реформы военного потенциала в Шотландии и планов строительства новых ударных подводных лодок, направленных на усиление готовности к потенциальному противостоянию с Россией.