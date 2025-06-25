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Британия станет частью ядерной авиационной миссии НАТО с новыми F-35A

Британия, Среда 25 июня 2025 04:07
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Британия станет частью ядерной авиационной миссии НАТО с новыми F-35A Фото иллюстративное: самолеты F-35 (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Великобритания делает мощный шаг в укреплении своей обороноспособности. Страна присоединится к ядерной миссии НАТО с использованием сверхсовременных истребителей F-35A с ядерным потенциалом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время саммита НАТО в среду, 25 июня, объявит о закупке 12 сверхсовременных истребителей пятого поколения F-35A в США. Эти самолеты способны нести ядерное оружие и станут частью усиленного ядерного потенциала страны.

Стармер использует это заявление для призыва союзников по НАТО активнее вкладываться в коллективную безопасность:

"Преданность Великобритании НАТО - неоспорима, как и вклад Альянса в безопасность нашей страны. Но мы все должны сделать больше, чтобы защитить евроатлантическое пространство на поколение вперед".

Приобретение истребителей с возможностью нести ядерное вооружение свидетельствует о важном сдвиге в ядерной стратегии Соединенного Королевства.

Еще бы, раньше Лондон полагался исключительно на морской компонент - подводные лодки с ракетами Trident. Теперь страна присоединится к ядерной миссии НАТО с использованием самолетов двойного назначения (DCA - Dual Capable Aircraft), что является мощным сигналом как союзникам, так и потенциальным противникам.

По словам Стармера, в нынешнюю эпоху глобальной нестабильности "мир больше нельзя воспринимать как должное".

F-35A - это один из самых современных истребителей в мире, созданный преимущественно американской компанией Lockheed Martin. Он способен действовать в сложных боевых условиях, поражать цели как в воздухе, так и на земле, и является малозаметным для вражеских радаров. В то же время это один из самых дорогих боевых самолетов современности.

По данным правительства Великобритании, участие в программе F-35 поддерживает около 20 000 рабочих мест в стране, поскольку 15% деталей для истребителя производятся именно в Соединенном Королевстве.

Это объявление стало продолжением более широкой оборонной стратегии правительства, в частности - анонсированной в начале недели реформы военного потенциала в Шотландии и планов строительства новых ударных подводных лодок, направленных на усиление готовности к потенциальному противостоянию с Россией.

Агрессия России в мире

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что уже через несколько лет Россия может атаковать территорию НАТО.

С оценками Германии согласен президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что Россия может совершить новое нападение через несколько лет и страны Балтии будут первоочередными целями президента России Владимира Путина.

При этом на сегодняшний день европейские лидеры сомневаются в действенности американских гарантий согласно статье 5 НАТО.

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