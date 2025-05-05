Канада - нет, а вот Гренландия? Трамп снова мечтает о новых границах США

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность использования военной силы для захвата Канады. Но он не исключил аналогичного сценария в отношении Гренландии.

По словам Трампа, Штаты ежегодно тратят около 200 млрд долларов на Канаду, поэтому "он всегда будет говорить" о ее возможном присоединении. Однако по его словам, вариант захвата маловероятен.

"Я думаю, что мы никогда до этого не дойдем. Это может произойти. Что-то может произойти с Гренландией. Буду честным, нам это нужно для национальной и международной безопасности. Это очень маловероятно. Я не вижу этого с Канадой. Я просто не вижу этого, должен быть честным с вами", - пояснил он.

В то же время Трамп назвал "искусственной линией", которую провели линейкой много лет назад.

"Когда я смотрю на это без той искусственной линии, которая была проведена линейкой много лет назад - это была просто искусственная линия, проходящая прямо поперек. Вы даже не представляете. Какая бы это была прекрасная страна. Это было бы замечательно. Но я не думаю, что американская общественность хочет, чтобы я платил $200 миллиардов в год на субсидирование Канады", - отметил он.

Что сказал Трамп о Гренландии

Президент США заявил, что стратегическое значение Гренландии является крайне важным для США. Именно поэтому он не исключает и возможного "силового" захвата.

"Я не исключаю этого. Я не говорю, что собираюсь это сделать, но я ничего не исключаю. Нам очень нужна Гренландия. Гренландия - это очень маленькое количество людей, о которых мы будем заботиться, и мы будем их лелеять, и все такое. Но нам это нужно для международной безопасности", - рассказал он.