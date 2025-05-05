Канада - нет, а вот Гренландия? Трамп снова мечтает о новых границах США
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность использования военной силы для захвата Канады. Но он не исключил аналогичного сценария в отношении Гренландии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью NBC News.
По словам Трампа, Штаты ежегодно тратят около 200 млрд долларов на Канаду, поэтому "он всегда будет говорить" о ее возможном присоединении. Однако по его словам, вариант захвата маловероятен.
"Я думаю, что мы никогда до этого не дойдем. Это может произойти. Что-то может произойти с Гренландией. Буду честным, нам это нужно для национальной и международной безопасности. Это очень маловероятно. Я не вижу этого с Канадой. Я просто не вижу этого, должен быть честным с вами", - пояснил он.
В то же время Трамп назвал "искусственной линией", которую провели линейкой много лет назад.
"Когда я смотрю на это без той искусственной линии, которая была проведена линейкой много лет назад - это была просто искусственная линия, проходящая прямо поперек. Вы даже не представляете. Какая бы это была прекрасная страна. Это было бы замечательно. Но я не думаю, что американская общественность хочет, чтобы я платил $200 миллиардов в год на субсидирование Канады", - отметил он.
Что сказал Трамп о Гренландии
Президент США заявил, что стратегическое значение Гренландии является крайне важным для США. Именно поэтому он не исключает и возможного "силового" захвата.
"Я не исключаю этого. Я не говорю, что собираюсь это сделать, но я ничего не исключаю. Нам очень нужна Гренландия. Гренландия - это очень маленькое количество людей, о которых мы будем заботиться, и мы будем их лелеять, и все такое. Но нам это нужно для международной безопасности", - рассказал он.
"Посягательство" Трампа на Гренландию
Напомним, что после победы на президентских выборах в США Дональд Трамп возобновил дискуссии о возможной покупке Гренландии, указывая на то, что контроль Соединенных Штатов над островом является важным для национальной безопасности.
Гренландия, которая является полуавтономной территорией Дании, выражает протест против идеи присоединения к США, и на острове прошли акции протеста против политики Трампа. Также стоит отметить, что Дания отвергает возможность продажи острова.
Недавно Гренландию посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с женой. Во время визита он сообщил, что США пока не планируют увеличивать военное присутствие на Гренландии, но акцентировал внимание на важности обеспечения ее безопасности.
Также сообщалось, что в Дании посоветовали Вэнсу изменить тон заявлений по Гренландии и призвали совместно работать над безопасностью в Арктике. кроме того, министр иностранных дел Дании напомнил, что Гренландия также является частью НАТО.
В конце марта Трамп вновь выразил уверенность в аннексии Гренландии. Он заявил, что это якобы 100% произойдет
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