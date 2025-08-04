"Они там, где им и место": Трамп о размещении атомных подводных лодок вблизи РФ
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что две атомные подводные лодки уже находятся в регионе вблизи России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.
"Они в регионе, да, там, где им и место", - подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос, развернуты ли уже американские атомные подводные лодки.
Речь идет именно о тех субмаринах, приказ о переброске которых был отдан из-за публичных заявлений заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Ранее Медведев пригрозил Соединенным Штатам и Западу "катастрофическими последствиями", намекнув на вероятность ядерной эскалации.
Ультиматум Трампа и угрозы Медведева
Напомним, что 28 июля Дональд Трамп изменил условия своего ультиматума для Кремля - вместо 50 дней на завершение войны он дал только десять. Новый дедлайн - 8 августа.
В ответ в России заявили, что "спецоперация" продолжается. Дмитрий Медведев назвал требование Трампа "шагом к войне с Россией".
Американский лидер ответил жестко: предостерег Медведева от угроз и заявил, что тот "ступает на очень опасную территорию".
После этого Трамп приказал перебросить две атомные подводные лодки к российским берегам - место их дислокации не раскрывается.
В США это заявление сочли "риторикой без влияния". Госсекретарь Трампа Марко Рубио напомнил, что Медведев не имеет реальной власти.
Несмотря на это, Трамп публично ответил, заявив о размещении подводных лодок "в соответствующих регионах" на случай, если за словами Медведева стоит нечто большее.
Хотя присутствие американских подводных лодок в мировом океане - обычная практика, сам факт громкой публичной реакции президента вызвал новую волну напряжения между Вашингтоном и Москвой.