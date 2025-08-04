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"Они там, где им и место": Трамп о размещении атомных подводных лодок вблизи РФ

Понедельник 04 августа 2025 09:38
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"Они там, где им и место": Трамп о размещении атомных подводных лодок вблизи РФ Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что две атомные подводные лодки уже находятся в регионе вблизи России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.

"Они в регионе, да, там, где им и место", - подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос, развернуты ли уже американские атомные подводные лодки.

Речь идет именно о тех субмаринах, приказ о переброске которых был отдан из-за публичных заявлений заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Ранее Медведев пригрозил Соединенным Штатам и Западу "катастрофическими последствиями", намекнув на вероятность ядерной эскалации.

Ультиматум Трампа и угрозы Медведева

Напомним, что 28 июля Дональд Трамп изменил условия своего ультиматума для Кремля - вместо 50 дней на завершение войны он дал только десять. Новый дедлайн - 8 августа.

В ответ в России заявили, что "спецоперация" продолжается. Дмитрий Медведев назвал требование Трампа "шагом к войне с Россией".

Американский лидер ответил жестко: предостерег Медведева от угроз и заявил, что тот "ступает на очень опасную территорию".

После этого Трамп приказал перебросить две атомные подводные лодки к российским берегам - место их дислокации не раскрывается.

В США это заявление сочли "риторикой без влияния". Госсекретарь Трампа Марко Рубио напомнил, что Медведев не имеет реальной власти.

Несмотря на это, Трамп публично ответил, заявив о размещении подводных лодок "в соответствующих регионах" на случай, если за словами Медведева стоит нечто большее.

Хотя присутствие американских подводных лодок в мировом океане - обычная практика, сам факт громкой публичной реакции президента вызвал новую волну напряжения между Вашингтоном и Москвой.

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Дональд Трамп Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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