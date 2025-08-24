"Літак судного дня" США помітили біля Гренландії: що відомо про E-6B
Літак ВМС США E-6B Mercury, здатний підтримувати зв'язок з ядерними підводними човнами, здійснив "незвичайний" політ біля Гренландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Newsweek.
Військово-морські сили США 22 серпня підтвердили розгортання повітряного командного пункту E-6B Mercury на космічній базі Пітуффік у Гренладнії для проведення "звичайних операцій" та навчань з атомними піжводними човнами в Тихому та Атлантичному океанах.
"Військово-морські стратегічні сили проводять глобальні операції у координації з бойовими командуваннями, службами, союзниками та країнами-партнерами, навіть на Крайній Півночі", – заявив речник Підводних сил США Джейсон Фішер.
Що відомо про E-6B
Це літак-ретранслятор та стратегічний повітряний командний пункт. Він забезпечує живучість, надійність та довговічність повітряного управління, контролю та зв'язку між національним командуванням та стратегічними та нестратегічними силами США.
Літак може передавати повідомлення на підводні човни з ядерною зброєю під поверхнею океану, використовуючи дуже низькочастотну систему зв'язку з подвійними дротяними антенами. Основна антена може бути розгорнута на відстані п'яти миль.
E-6B Mercury називають "літаком судного дня".
Після вступу на посаду президента США, Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія має стати частиною США, і запевняв, що входження Гренландії до США станеться на 100%.
Як повідомляло РБК-Україна, на початку серпня президент США Дональд Трамп наказав перекинути два атомні підводні човни до російських берегів. Незабаром він підтвердив, що судна знаходяться в регіоні поблизу Росії.
Причиною таких кроків стали висловлювання заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Той на тлі ультиматуму Трампа главі Кремля щодо війни в Україні заявив, що вимоги Трампа є "кроком до війни з Росією".
Також РБК-Україна писало про те, що Велика Британія долучиться до ядерної місії НАТО із використанням надсучасних винищувачів F-35A з ядерним потенціалом. Це стало продовженням ширшої оборонної стратегії уряду, зокрема, реформи військового потенціалу в Шотландії та планів будівництва нових ударних підводних човнів, спрямованих на посилення готовності до потенційного протистояння з Росією.