"Літак судного дня" США помітили біля Гренландії: що відомо про E-6B

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Newsweek .

Військово-морські сили США 22 серпня підтвердили розгортання повітряного командного пункту E-6B Mercury на космічній базі Пітуффік у Гренладнії для проведення "звичайних операцій" та навчань з атомними піжводними човнами в Тихому та Атлантичному океанах.

"Військово-морські стратегічні сили проводять глобальні операції у координації з бойовими командуваннями, службами, союзниками та країнами-партнерами, навіть на Крайній Півночі", – заявив речник Підводних сил США Джейсон Фішер.

Що відомо про E-6B

Це літак-ретранслятор та стратегічний повітряний командний пункт. Він забезпечує живучість, надійність та довговічність повітряного управління, контролю та зв'язку між національним командуванням та стратегічними та нестратегічними силами США.

Літак може передавати повідомлення на підводні човни з ядерною зброєю під поверхнею океану, використовуючи дуже низькочастотну систему зв'язку з подвійними дротяними антенами. Основна антена може бути розгорнута на відстані п'яти миль.