Над странами Европы ухудшается сигнал GPS из-за российской РЭБ в Калининграде

По данным исследователя, с 15 декабря над южной частью Балтийского моря самолеты страдают навигационных ошибок, то включаясь, то выключаясь.

"Кажется, я нашел местонахождение Балтийского глушителя. В Калининграде, Россия", - заявил он.

Член исследовательской сети пояснил, что построив график предполагаемой максимальной дальности действия помех для каждой плохой позиции, они выделили одну выделяемую область - Калининград.

Since Dec 15 aircrafts have suffered from navigation errors over south Baltic Sea, on and off.



- Markus Jonsson (@auonsson) January 3, 2024