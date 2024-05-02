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Эстония обвинила Россию в глушении GPS в регионе Балтийского моря

Украина, Четверг 02 мая 2024 12:51
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Эстония обвинила Россию в глушении GPS в регионе Балтийского моря Фото: Маргус Цахкна (facebook.com_margus.tsahkna)
Автор: Александр Белоус

Россия несет ответственность за давние сбои сигнала GPS в регионе Балтийского моря. От действий Москвы страдают все страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Мы знаем, что Россия глушит сигнал GPS с самого начала своей агрессии в Украине. За последние полтора года эта проблема стала очень серьезной в нашем регионе", - заявил Цахкна в эфире эстонского телевидения.

По его словам, это касается не только Эстонии, но и Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши.

"Если мы посмотрим на действия России, эта атака на GPS является частью гибридной акции, которая разрушает нашу жизнь и нарушает всевозможные международные соглашения", - сказал Цахкна.

Согласно конвенции, к которой присоединилась и Россия, никто не должен вмешиваться в работу GPS. Но есть масса свидетельств того, что сбои идут из-под Санкт-Петербурга, Пскова и Калининграда, заявил глава МИД Эстонии.

Проблемы для авиации

Напомним, из-за помех спутниковой навигации со стороны России пострадали тысячи рейсов авиакомпаний. В частности, были затронуты 2309 рейсов, выполняемых Ryanair, 1368 рейсов Wizz Air, 82 рейса British Airways

Кроме того, авиакомпания Finnair приостановила полеты в Тарту на востоке Эстонии на один месяц из-за сбоев в работе GPS.

Ранее министерство обороны Германии заявило, что Россия причастна к сбоям работы GPS в странах Балтии.

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