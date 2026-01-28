ua en ru
Россияне потеряли сразу два самолета: Коваленко назвал модели

Среда 28 января 2026 23:30
Россияне потеряли сразу два самолета: Коваленко назвал модели Фото: враг потерял два самолета за один день (t.me/ressentimentchannel)
Автор: Эдуард Ткач

В среду, 28 января, российская армия в очередной раз понесла потери. На этот раз враг лишился двух самолетов - Су-30 и Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

"Россияне сегодня потеряли два самолета - Су-30 и Су-34", - говорится в сообщении.

Также добавим, что в соцсетях распространялась информация, что враг потерял Су-34 вместе с экипажем.

Потери армии РФ

Напомним, сегодня СБУ показали кадры, как украинские спецназовцы провели серию успешных атак по аэродромам РФ. В результате этих ударов было уничтожено и повреждено 15 бортов, что нанесло оккупантам ущерб более чем на 1 млрд долларов, а также ослабило удары врага по Украине.

В частности, под огневым поражением оказалась 5 военных аэродромов в России, которые использовалось для базирования авиации.

Среди уничтоженной и поврежденной техники: 11 истребителей и бомбардировщиков Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МиГ-31, транспортный самолет Ан-26, а также 3 вертолета - Ми-28, Ми-26 и Ми-8.

Также мы писали, что по состоянию на 1 июля 2025 года британская разведка подбила потери российской авиации за время полномасштабной войны. Разведчики насчитали, что враг потерял минимум 135 военных самолетов, из которых более 30 - это истребители-бомбардировщики Су-34.

