"Самолет-фантом" для Перу: в МИД рассказали об афере РФ
Перу отменило тендер на 63 млн долларов по закупке самолетов Ан-74 после разоблачения масштабной махинации со стороны РФ. Россия пыталась продать "самолет-фантом" через подставную фирму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
По данным министра, схему удалось остановить благодаря совместной работе Министерства иностранных дел Украины и государственного предприятия "Антонов".
Было установлено, что компания из ОАЭ, которая участвовала в тендере, на самом деле аффилирована с Российской Федерацией и использовала поддельные документы.
"Благодаря усилиям МИД Украины и ГП "Антонов" разоблачена подставная компания из ОАЭ, аффилированная с РФ. Российские дельцы пытались продать "самолет-фантом" по поддельным документам", - отметил Сибига.
В МИД отметили, что подобные инциденты подчеркивают важность проверки партнеров и прямого сотрудничества с официальными представителями украинского авиапрома.
"Украина - надежный партнер. Мы ценим доверие стран Латинской Америки и Карибского бассейна и призываем работать только с официальными производителями", - подчеркнул Сибига.
Другие заявления Сибиги
Напомним, глава МИД отмечал, что российскому диктатору Владимиру Путину следует отказать в попытках формировать новую архитектуру ядерной безопасности после прекращения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Он подчеркнул, что Россия сама нарушила договор и вышла из него еще в 2023 году, а сейчас Путин использует его как инструмент ядерного шантажа, чтобы подорвать международную поддержку Украины.
Сибига также отметил, что в войне против Украины Россия потерпит поражение как на поле боя, так и в экономике.
В течение 2025 года агрессор потерял 480 000 солдат (убитыми и ранеными), а темпы оккупации украинских территорий остаются минимальными - лишь 0,7% дополнительно.