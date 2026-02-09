ua en ru
Осталось три месяца: для иностранцев в Украине изменили правила проживания

Понедельник 09 февраля 2026 18:08
Осталось три месяца: для иностранцев в Украине изменили правила проживания Иностранцы имеют 3 месяца, чтобы продлить свои виды на жительство, если они те уже просрочены (фото: facebook com migracijaLT)
Автор: Василина Копытко

Правительство отменило автоматическое продление временных видов на жительство, которое действовало с начала полномасштабного вторжения. Теперь иностранцы обязаны обновить свои документы в течение четко определенного срока.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной миграционной службы.

Читайте также: В Украине обновили правила приобретения и потери гражданства: главные изменения

Главное:

  • Дедлайн 3 месяца: Иностранцы, чьи удостоверения просрочены после 24 февраля 2022 года, должны подать документы на обмен в течение 90 дней.
  • Граждане РФ: На россиян льготная пролонгация документов не распространялась и раньше - для них действуют отдельные ограничения.
  • Действующие документы: Если срок действия вида еще не закончился, обратиться за обменом нужно не позднее последнего дня его действия (при наличии оснований).
  • Основание: Изменения внесены постановлением Кабмина №141 от 5 февраля 2026 года.

Что изменилось

Ранее из-за военного положения документы иностранцев считались действительными даже после окончания их срока.

Однако новое постановление Кабинета Министров фактически прекращает это "автоматическое" действие для тех, кто должен был обновить вид на жительство в течение последних лет.

Кто должен поспешить

Требование касается всех лиц без гражданства и иностранцев (кроме граждан РФ), которые пользовались правом не обновлять просроченные документы во время войны.

Если документы не будут поданы в течение трех месяцев с момента вступления в силу постановления, пребывание в Украине может стать незаконным.

Процедура обмена

Для обновления вида необходимо обратиться в органы Государственной миграционной службы. Важно помнить, что для обмена документов все равно нужно иметь законные основания для пребывания в Украине (работа, учеба, брак и т.д.).

Читайте также о том, что недавно в Украине изменили правила оформления внутренних паспортов для пожилых людей. Согласно обновленному законодательству, ID-карты, выданные гражданам после достижения 65 лет, теперь становятся бессрочными. Это означает, что пенсионерам больше не нужно проходить процедуру обмена документа каждые десять лет.

Ранее мы писали о том, что с 2026 года в Украине выросла стоимость оформления биометрических документов. Причиной этого стало подорожание бланков.

