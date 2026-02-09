Осталось три месяца: для иностранцев в Украине изменили правила проживания
Правительство отменило автоматическое продление временных видов на жительство, которое действовало с начала полномасштабного вторжения. Теперь иностранцы обязаны обновить свои документы в течение четко определенного срока.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной миграционной службы.
Читайте также: В Украине обновили правила приобретения и потери гражданства: главные изменения
Главное:
- Дедлайн 3 месяца: Иностранцы, чьи удостоверения просрочены после 24 февраля 2022 года, должны подать документы на обмен в течение 90 дней.
- Граждане РФ: На россиян льготная пролонгация документов не распространялась и раньше - для них действуют отдельные ограничения.
- Действующие документы: Если срок действия вида еще не закончился, обратиться за обменом нужно не позднее последнего дня его действия (при наличии оснований).
- Основание: Изменения внесены постановлением Кабмина №141 от 5 февраля 2026 года.
Что изменилось
Ранее из-за военного положения документы иностранцев считались действительными даже после окончания их срока.
Однако новое постановление Кабинета Министров фактически прекращает это "автоматическое" действие для тех, кто должен был обновить вид на жительство в течение последних лет.
Кто должен поспешить
Требование касается всех лиц без гражданства и иностранцев (кроме граждан РФ), которые пользовались правом не обновлять просроченные документы во время войны.
Если документы не будут поданы в течение трех месяцев с момента вступления в силу постановления, пребывание в Украине может стать незаконным.
Процедура обмена
Для обновления вида необходимо обратиться в органы Государственной миграционной службы. Важно помнить, что для обмена документов все равно нужно иметь законные основания для пребывания в Украине (работа, учеба, брак и т.д.).
Читайте также о том, что недавно в Украине изменили правила оформления внутренних паспортов для пожилых людей. Согласно обновленному законодательству, ID-карты, выданные гражданам после достижения 65 лет, теперь становятся бессрочными. Это означает, что пенсионерам больше не нужно проходить процедуру обмена документа каждые десять лет.
Ранее мы писали о том, что с 2026 года в Украине выросла стоимость оформления биометрических документов. Причиной этого стало подорожание бланков.