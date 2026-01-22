ua en ru
В Украине обновили правила приобретения и утраты гражданства: главные изменения

Четверг 22 января 2026 18:30
UA EN RU
В Украине обновили правила приобретения и утраты гражданства: главные изменения Фото: В Украине изменили правила приобретения и утраты гражданства (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 16 января 2026 года в Украине действуют обновленные правила приобретения и утраты гражданства. Закон № 4502-ІХ упрощает процедуры для отдельных категорий иностранцев, в частности для военнослужащих и их семей, и уточняет основания, при которых гражданство можно потерять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной миграционной службы Украины.

Одним из ключевых изменений стало официальное признание случаев множественного гражданства. Теперь закон определяет, когда Украина признает наличие двойного или даже нескольких гражданств.

Особое внимание закон уделил семьям военных. Члены семей иностранных военнослужащих или погибших украинских военных могут теперь подавать декларацию об отказе от другого гражданства и признавать себя только гражданами Украины. Ранее для этого нужно было фактически прекратить иностранное гражданство.

Для тех, кто получил украинское гражданство после 1 января 2018 года и не смог прекратить другое гражданство, предоставляется льготный период - до 16 июля 2026 года они могут подать декларацию и признать себя украинцами.

Еще одно упрощение касается граждан Польши, Чехии, Германии, Канады и США. Они могут получить украинское гражданство через декларацию о признании себя гражданами Украины, без дополнительных сложных процедур.

В то же время закон сохраняет требования для тех, кто приобретает гражданство по территориальному происхождению. Такие лица должны сдать экзамены на знание Конституции, истории Украины и уровня владения государственным языком.

Расширены основания для потери гражданства. Теперь это может касаться лиц, которые угрожают национальной безопасности или участвуют в вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, 18 июня 2025 года Верховная Рада в целом приняла закон о множественном гражданстве, за который проголосовали 243 народных депутата.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 15 июля 2025 года. На территории Украины люди с двойным гражданством признаются только как граждане Украины, а госслужащие и судьи остаются исключением. Закон призван сохранить связь Украины с диаспорой и упростить получение гражданства для этнических украинцев и тех, кто пострадал из-за войны.

