ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Без обмена каждые 10 лет: кому в Украине выдают паспорт без срока

Понедельник 12 января 2026 06:40
UA EN RU
Без обмена каждые 10 лет: кому в Украине выдают паспорт без срока Фото: Паспорт гражданина Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Паспорт гражданина Украины для лиц в возрасте от 65 лет оформляется бессрочно и не требует обязательного обмена каждые 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Какой срок действия паспорта в зависимости от возраста

Эти изменения предусмотрены законом №3709-IX и введены в 2024 году. Они устанавливают следующие сроки действия паспорта гражданина Украины (ID-карты):

  • до 18 лет - 4 года;
  • от 18 до 65 лет - 10 лет;
  • от 65 лет и старше - бессрочно.

Таким образом, после достижения 65-летнего возраста гражданам не нужно каждые 10 лет менять внутренний паспорт.

Почему в паспорте все же указывают дату окончания

В ГМС объясняют, что с учетом международных стандартов к проездным документам в графе "действителен до" для бессрочных паспортов указывается дата, которая наступает через 50 лет с момента выдачи документа. Это техническая норма, которая не означает обязательную замену паспорта.

В чем преимущества для граждан

В миграционной службе отмечают, что новые правила имеют ряд преимуществ:

  • меньше административных процедур;
  • удобство для людей старшего возраста и их семей;
  • соответствие современным стандартам документов, удостоверяющих личность.

Важно отметить, что бессрочный срок действия касается только внутреннего паспорта (ID-карты). Загранпаспорт, как и раньше, оформляется на 10 лет, независимо от возраста.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине выросла стоимость оформления биометрических документов - ID-карт, загранпаспортов и видов на жительство - из-за подорожания бланков, а также о том, для кого будут действовать старые цены.

Кроме того, в Украине на постоянной основе разрешили за один визит одновременно оформлять ID-карту и загранпаспорт - с подачей документов в ГМС, ЦПАУ или "Паспортном сервисе", одной очередью и одной оплатой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Документы Паспорт України
Новости
В аэропорту Гданьска перебои в авиасообщении: десятки рейсов перенаправлены
В аэропорту Гданьска перебои в авиасообщении: десятки рейсов перенаправлены
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка