Без обмена каждые 10 лет: кому в Украине выдают паспорт без срока
Паспорт гражданина Украины для лиц в возрасте от 65 лет оформляется бессрочно и не требует обязательного обмена каждые 10 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Какой срок действия паспорта в зависимости от возраста
Эти изменения предусмотрены законом №3709-IX и введены в 2024 году. Они устанавливают следующие сроки действия паспорта гражданина Украины (ID-карты):
- до 18 лет - 4 года;
- от 18 до 65 лет - 10 лет;
- от 65 лет и старше - бессрочно.
Таким образом, после достижения 65-летнего возраста гражданам не нужно каждые 10 лет менять внутренний паспорт.
Почему в паспорте все же указывают дату окончания
В ГМС объясняют, что с учетом международных стандартов к проездным документам в графе "действителен до" для бессрочных паспортов указывается дата, которая наступает через 50 лет с момента выдачи документа. Это техническая норма, которая не означает обязательную замену паспорта.
В чем преимущества для граждан
В миграционной службе отмечают, что новые правила имеют ряд преимуществ:
- меньше административных процедур;
- удобство для людей старшего возраста и их семей;
- соответствие современным стандартам документов, удостоверяющих личность.
Важно отметить, что бессрочный срок действия касается только внутреннего паспорта (ID-карты). Загранпаспорт, как и раньше, оформляется на 10 лет, независимо от возраста.
Напомним, с 1 января 2026 года в Украине выросла стоимость оформления биометрических документов - ID-карт, загранпаспортов и видов на жительство - из-за подорожания бланков, а также о том, для кого будут действовать старые цены.
Кроме того, в Украине на постоянной основе разрешили за один визит одновременно оформлять ID-карту и загранпаспорт - с подачей документов в ГМС, ЦПАУ или "Паспортном сервисе", одной очередью и одной оплатой.